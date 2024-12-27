ÖTV'siz araçta şartlar değişti! Yüzde 40 yerlilik detayı: İşte ÖTV'siz alınabilecek otomobiller

27 Aralık 2024 09:36 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 10:08

Engelliler için ÖTV muafiyetli araç satışında yeni düzenleme yapıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Artık sadece en az yüzde 40 yerlilik oranına sahip araçlar bu kapsamda alınabilecek. Peki yüzde 40 yerlilik oranına sahip olan hangi modeller satın alınabilecek? Engellilerin ÖTV'siz alabileceği araçlar hangileri?

Engellilerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetiyle araç alımına yönelik önemli değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni düzenleme, engelli bireylerin ÖTV’siz araç alımlarında yerli üretime teşvik amacıyla yüzde 40 yerlilik oranı şartı getiriyor. Bu kararla, ithal lüks araçların suistimal edilerek engelli aracı kapsamında satın alınmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

YÜZDE 40 YERLİLİK ŞARTI

Meclis’te 26 Aralık’ta kabul edilen düzenlemede, engelli araçlarında yerlilik oranı başlangıçta yüzde 20 olarak öngörülmüş ve satış süresi 10 yıl olarak belirlenmişti. Ancak Cumhurbaşkanı tarafından kullanılan yetkiyle yerlilik oranı yüzde 40’a yükseltildi.

SATIŞ VE KULLANIM SÜRESİ 10 YILA ÇIKARILDI

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle engelli bireylerin araçlarını değiştirme süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı. Bu kapsamda, alınan araçlar 10 yıl boyunca satılamayacak.

2025 ÜST LİMİT ARTIŞI

2025 yılı yeniden değerleme oranıyla birlikte, engelliler için ÖTV muafiyetli araç alımındaki üst limit netleşti. 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olan üst limit, yüzde 43,93 oranında artışla 2025 yılı itibarıyla 2 milyon 247 bin 114 TL’ye yükseltildi. Bu düzenlemeyle hem yerli üretim araçların tercih edilmesi teşvik ediliyor hem de engelli bireyler için daha uygun koşullar sağlanması hedefleniyor.

HANGİ MODELLER ALINABİLECEK?