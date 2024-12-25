Alkollü içeceklere ÖTV zammı! Oran yükseltildi: Resmi Gazete'de yayımlandı

25 Aralık 2024 10:24 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 10:37

Yılın son günlerine yaklaşırken alkollü içkilerde yeni bir zam kararı alındı. Asgari maktu ÖTV tutarları artırılırken, nargile tütünündeki yüzde 63'lük vergi oranı sıfırlandı.

Alkollü içecekler ve nargile tütününe ilişkin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları ile asgari maktu vergi tutarlarında değişiklik yapıldı. Söz konusu düzenlemeye dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme kapsamında, alkollü içeceklerde daha önce 1269,73 lira olan asgari maktu vergi tutarı, 1428,44 liraya yükseltildi. Nargile tütünlerinde ise bu tutar 0,34 liradan 0,56 liraya çıkarıldı.

NARGİLE TÜTÜNLERİNDE NİSPİ VERGİ KALDIRILDI

Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan bilgiye göre, distile alkollü içeceklerden bazılarının ÖTV tutarları eşitlendi. Bunun yanı sıra bazı alkollü içeceklerin ÖTV'si de benzer oranlarda artırıldı.

Nargile tütününde ise önemli bir değişikliğe gidildi. Vergilendirme sistemi değiştirilerek nispi vergi uygulaması tamamen kaldırıldı ve yerine yalnızca maktu vergi alınması kararlaştırıldı. Bu değişiklikle birlikte, nispi vergi sıfıra indirilirken, fiyatlara uygun şekilde ÖTV alınabilmesi için asgari maktu vergi tutarı yeniden belirlendi.