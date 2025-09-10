Sultanbeyli'de çocuklar için yeni dönem kreş hizmeti başlıyor

Sultanbeyli Belediyesi, ilçede yaşayan ailelerin okul öncesi çağdaki çocukları için sunduğu kreş hizmetini her yıl daha da geliştirerek sürdürüyor. 36-68 ay arası çocuklara hitap eden eğitim programı; pedagojik açıdan zengin içeriği, güvenli ortamı ve alanında uzman eğitmen kadrosu ile dikkat çekiyor.

Yeni dönemde kreşte çocukların gelişimlerini desteklemek amacıyla; Duyu Atölyesi, Sanat ve Oyun Etkinlikleri, Zeka Oyunları, El Becerileri Geliştirme Atölyeleri gibi etkinlikler yer alıyor.

36-68 AY ARASI ÇOCUKLAR KAYDOLABİLİR

Sultanbeyli Kreş’i çocukların çok yönlü gelişimini destekleyecek şekilde oluşturduklarını belirten Başkan Ali Tombaş, “Çocuklarımızın hem eğlenip hem de öğrenebileceği, gelişimlerini destekleyen bir ortam oluşturduk. Hedefimiz, çocuklarımıza her yönden gelişimlerini destekleyecek nitelikli bir eğitim ortamı sağlamak. Kreşimizde çocuklara yönelik pek çok eğitici ve eğlenceli atölye yer alıyor. Her çocuğumuzun potansiyelini geliştirmesini ve mutlu bir çocukluk geçirmesini istiyoruz. Ailelerimiz çocuklarını güvenle bu merkezlere emanet edebilir. 36-68 ay arası tüm çocuklarımızı bekleriz.” şeklinde ifade etti.