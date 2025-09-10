Menü Kapat
Eğitim
Avatar
Editor
 Yusuf Özgür Bülbül

Sultanbeyli'de çocuklar için yeni dönem kreş hizmeti başlıyor

Sultanbeyli Belediyesi’nin çocuklara yönelik hizmetlerinden biri olan Sultanbeyli Kreş’te yeni dönem kayıtları başladı. Belediye Başkanı Ali Tombaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Minik yavrularımıza eğitici ve öğretici bir ortam sunduğumuz Sultanbeyli Kreş’imizin kayıtları başladı. 36-68 ay arası tüm yavrularımızı bekliyoruz.” dedi.

Sultanbeyli'de çocuklar için yeni dönem kreş hizmeti başlıyor
10.09.2025
10.09.2025
Belediyesi, ilçede yaşayan ailelerin çağdaki çocukları için sunduğu hizmetini her yıl daha da geliştirerek sürdürüyor. 36-68 ay arası çocuklara hitap eden eğitim programı; pedagojik açıdan zengin içeriği, güvenli ortamı ve alanında uzman eğitmen kadrosu ile dikkat çekiyor.

https://x.com/alitombas_/status/1965698125139718273

Yeni dönemde kreşte çocukların gelişimlerini desteklemek amacıyla; Duyu Atölyesi, Sanat ve Oyun Etkinlikleri, Zeka Oyunları, El Becerileri Geliştirme Atölyeleri gibi etkinlikler yer alıyor.

Sultanbeyli'de çocuklar için yeni dönem kreş hizmeti başlıyor

36-68 AY ARASI ÇOCUKLAR KAYDOLABİLİR

Sultanbeyli Kreş’i çocukların çok yönlü gelişimini destekleyecek şekilde oluşturduklarını belirten Başkan Ali Tombaş, “Çocuklarımızın hem eğlenip hem de öğrenebileceği, gelişimlerini destekleyen bir ortam oluşturduk. Hedefimiz, çocuklarımıza her yönden gelişimlerini destekleyecek nitelikli bir eğitim ortamı sağlamak. Kreşimizde çocuklara yönelik pek çok eğitici ve eğlenceli atölye yer alıyor. Her çocuğumuzun potansiyelini geliştirmesini ve mutlu bir çocukluk geçirmesini istiyoruz. Ailelerimiz çocuklarını güvenle bu merkezlere emanet edebilir. 36-68 ay arası tüm çocuklarımızı bekleriz.” şeklinde ifade etti.

