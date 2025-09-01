Minikler için okul süreci başlıyor! İlk hafta için özel plan hazırlandı

Okul öncesi, 1. sınıf ve ortaokula geçen öğrenciler için ilk ders zili bugün çalıyor. Öğrencilerin okula adapte olabilmesi için özel etkinlikler ve dijital içeriklerle uyum haftası yürütülecek.

REHBERLİK ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLECEK

Okula ilk adımını atacak miniklerin uyum sürecini desteklemek için rehberlik çalışmalarıyla tüm programlar 1-5 Eylül'de sürecek.

İlkokul eğitimini tamamlayıp ortaokula geçerek yeni bir kademeye geçiş yapan çocukların adapte olabilmesi ve bilgilendirme çalışmaları da 8-12 Eylül'de düzenlenecek.

İlkokula başlayacak öğrenciler için 3 dijital içerik ve 12 etkinlik oluşturulurken, 5'inci sınıf öğrencileri için ise 2 dijital içerikle 12 etkinlik hazırlandı.

HANGİ ETKİNLİKLER YAPILACAK?

İlkokul kademesi için "Tanışma Etkinliği", "Animasyon Şarkı", "Tanışma Oyunu", "Etkinlik Örnekleri" ve "Okula Uyum Rehberi ve Sunumu" hazırlanmış olup, ortaokul ve imam hatip ortaokulu 5. sınıf öğrencileri için ise "Dijital İçerikler", "Etkinlik Örnekleri" ile "Okula Uyum Rehberi ve Sunumu" hazırlandı. Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademesi için hazırlanan dokümanlarda uyum süreci ile bütünleştirilerek orman sevgisi ve doğa bilinci kazandırmaya yönelik içeriklerle, aile–çocuk–öğretmenin birlikte doğada uygulayacağı etkinlikler yapılacak.

OKUL KİTAPLARI SIRALARDAKİ YERİNİ ALDI

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılında ücretsiz verilmek üzere hazırlanan yaklaşık 184 milyon ders kitabının okullardaki dağıtımına başlandı.