Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Eğitim
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Minikler için okul süreci başlıyor! İlk hafta için özel plan hazırlandı

Okul maratonu bugün başlıyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı ilk kademe için uyum programı hazırlandı. Öğrencilerin ücretsiz dağıtılan kitapları da masadaki yerini aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Minikler için okul süreci başlıyor! İlk hafta için özel plan hazırlandı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
01.09.2025
saat ikonu 06:05
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
saat ikonu 06:07

, 1. sınıf ve ortaokula geçen öğrenciler için ilk ders zili bugün çalıyor. Öğrencilerin okula adapte olabilmesi için özel etkinlikler ve dijital içeriklerle uyum haftası yürütülecek.

Minikler için okul süreci başlıyor! İlk hafta için özel plan hazırlandı

REHBERLİK ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLECEK

Okula ilk adımını atacak miniklerin uyum sürecini desteklemek için rehberlik çalışmalarıyla tüm programlar 1-5 Eylül'de sürecek.

eğitimini tamamlayıp ortaokula geçerek yeni bir kademeye geçiş yapan çocukların adapte olabilmesi ve bilgilendirme çalışmaları da 8-12 Eylül'de düzenlenecek.

Minikler için okul süreci başlıyor! İlk hafta için özel plan hazırlandı

İlkokula başlayacak öğrenciler için 3 dijital içerik ve 12 etkinlik oluşturulurken, 5'inci sınıf öğrencileri için ise 2 dijital içerikle 12 etkinlik hazırlandı.

HANGİ ETKİNLİKLER YAPILACAK?

İlkokul kademesi için "Tanışma Etkinliği", "Animasyon Şarkı", "Tanışma Oyunu", "Etkinlik Örnekleri" ve "Okula Uyum Rehberi ve Sunumu" hazırlanmış olup, ve imam hatip ortaokulu 5. sınıf öğrencileri için ise "Dijital İçerikler", "Etkinlik Örnekleri" ile "Okula Uyum Rehberi ve Sunumu" hazırlandı. Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademesi için hazırlanan dokümanlarda uyum süreci ile bütünleştirilerek orman sevgisi ve doğa bilinci kazandırmaya yönelik içeriklerle, aile–çocuk–öğretmenin birlikte doğada uygulayacağı etkinlikler yapılacak.

Minikler için okul süreci başlıyor! İlk hafta için özel plan hazırlandı

OKUL KİTAPLARI SIRALARDAKİ YERİNİ ALDI

Milli Bakanlığınca (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılında ücretsiz verilmek üzere hazırlanan yaklaşık 184 milyon ders kitabının okullardaki dağıtımına başlandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bursa'da okul servis fiyatlarına zam geldi! Yeni tarifeler dudak uçuklattı
En ucuz okul çantası ne kadar? Her keseye göre var
ETİKETLER
#Eğitim
#ilkokul
#ortaokul
#okul öncesi
#Uyum Haftası
#Rehberlik
#Dijital İçerik
#Eğitim
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.