TGRT Haber
SON DAKİKA!
Gündem
Avatar
Editor
 Berkay Alptekin

Bursa'da okul servis fiyatlarına zam geldi! Yeni tarifeler dudak uçuklattı

Bursa'da 2025-2026 eğitim öğretim yılı için okul servisi fiyatlarına zam geldi. Yüzde 49 zam yapılan tarifeler velilerin cebini yakacak.

Bursa'da okul servis fiyatlarına zam geldi! Yeni tarifeler dudak uçuklattı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.08.2025
15:15
|
GÜNCELLEME:
31.08.2025
15:15

'da 2025-2026 yılı servis ücretlerine, yüzde 49 yapıldı.

Bursa'da okul servis fiyatlarına zam geldi! Yeni tarifeler dudak uçuklattı

Gelen zammın ardından, 0-1 kilometre arası olan güzergah bin 600 liradan 2 bin 390 liraya, 1-3 kilometre olan güzergah bin 750 liradan 2 bin 620 liraya, 3-5 kilometre olan güzergah bin 950 liradan 2 bin 920 liraya, 5-7 kilometre güzergah 2 bin 150 liradan 3 bin 220 liraya, en uzak mesafe olan 19-21 kilometre ise 3 bin 50 liradan 4 bin 565 liraya çıktığı açıklandı.

Ayrıca, rehber bulundurma zorunluluğu olan araçlarda ise 800 lira olan rehber öğretmen fiyatı bin 200 lira olarak açıklandı.

Bursa'da okul servis fiyatlarına zam geldi! Yeni tarifeler dudak uçuklattı
ETİKETLER
#bursa
#zam
#servis ücreti
#eğitim öğretim
#Rehber Öğretmen
#Gündem
TGRT Haber
