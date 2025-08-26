ABD vize ücretlerine zam mı geldi? ABD vize ücreti ne kadar?

ABD Kongresi, One Big Beautiful Bill Act kapsamında önemli bir düzenlemeye imza attı.

Bu yeni düzenleme, göçmen olmayan vizelere ek bir mali yük getirerek milyonlarca kişiyi etkileyecek.

ABD VİZE ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

1 Ekim 2025'ten itibaren geçerli olacak olan yeni düzenleme ile turist vizeleri (B1/B2), öğrenci ve değişim programı vizeleri (F, J, M) ve çalışma vizeleri (H-1B, L-1, O-1) gibi birçok kategoriye 250 dolarlık ek ücret yansıtılacak.

Bu zam, turist vizelerinin (B1/B2) ücretini 185 dolardan 435 dolara çıkaracak.

ESTA (Vize Muafiyet Programı) kapsamındaki yolcular bu ek ücretten muaf tutulacak, ancak ESTA başvuru ücretinin de artırıldığı belirtiliyor.

Visa Integrity Fee adı altında uygulanan bu ek ücret, ABD'ye seyahat etmek isteyenlerin maliyetlerini önemli ölçüde artıracak.

Güncel dolar kuruyla hesaplandığında, ABD vize ücreti yaklaşık olarak 17 bin 844 TL'ye yükseliyor.