Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

ABD vize ücretlerine zam mı geldi? ABD vize ücreti ne kadar?

ABD Kongresi'nde kabul edilen yeni yasa ile 1 Ekim 2025'ten itibaren göçmen olmayan vizelere 250 dolarlık ek bir ücret getiriliyor. Bu durum, turistlerden öğrencilere kadar birçok kişiyi etkileyecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ABD vize ücretlerine zam mı geldi? ABD vize ücreti ne kadar?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
26.08.2025
saat ikonu 18:55
|
GÜNCELLEME:
26.08.2025
saat ikonu 18:55

ABD Kongresi, One Big Beautiful Bill Act kapsamında önemli bir düzenlemeye imza attı.

Bu yeni düzenleme, olmayan vizelere ek bir mali yük getirerek milyonlarca kişiyi etkileyecek.

ABD vize ücretlerine zam mı geldi? ABD vize ücreti ne kadar?

ABD VİZE ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

1 Ekim 2025'ten itibaren geçerli olacak olan yeni düzenleme ile turist vizeleri (B1/B2), öğrenci ve değişim programı vizeleri (F, J, M) ve çalışma vizeleri (H-1B, L-1, O-1) gibi birçok kategoriye 250 dolarlık ek ücret yansıtılacak.

Bu zam, turist vizelerinin (B1/B2) ücretini 185 dolardan 435 dolara çıkaracak.

ESTA (Vize Muafiyet Programı) kapsamındaki yolcular bu ek ücretten muaf tutulacak, ancak ESTA başvuru ücretinin de artırıldığı belirtiliyor.

Bu durum, ABD'ye seyahat etmeyi planlayan birçok kişinin maliyetlerini önemli ölçüde artıracak.

Visa Integrity Fee adı altında uygulanan bu ek ücret, ABD'ye seyahat etmek isteyenlerin maliyetlerini önemli ölçüde artıracak.

Güncel dolar kuruyla hesaplandığında, ABD vize ücreti yaklaşık olarak 17 bin 844 TL'ye yükseliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Yeni vize ücreti ne zaman yürürlüğe girecek?
Yeni vize ücreti, 1 Ekim 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak. Bu tarihten sonra yapılan tüm göçmen olmayan vize başvurularında ek ücret uygulanacak.
ETİKETLER
#göçmen
#Abd Vizesi
#Vize Ücreti Zammı
#Vize Ücretleri
#Seyahat Maliyetleri
#One Big Beautiful Bill Act
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.