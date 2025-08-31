En ucuz okul çantası ne kadar? Her keseye göre var

Okulların açılmasıyla birlikte Eskişehir’de veliler, çocuklarının ihtiyaçları için alışverişe başladı. Bu alışverişin ilk adımlarından biri ise şüphesiz çanta seçimi oluyor. Şehirdeki çanta fiyatları 250 TL’den başlayıp 4 bin TL’ye kadar uzanıyor, veliler bütçelerine ve çocuklarının ihtiyaçlarına göre seçim yapabiliyor.

250 TL’DEN 4 BİN TL’YE ÇANTALAR

Uzun yıllardır Eskişehir’de çanta satan Fatma Aydın, fiyatlar hakkında şunları söyledi: “Aile işletmemiz burası. Eşimle birlikte çalışıyoruz ve kiracı olmadığımız için fiyatlarımız bir tık daha uygun. Çantalarımızda en uygun seçeneklerden en kaliteli ürünlere kadar birçok çeşidimiz mevcut. 250 TL’den başlayıp yaklaşık 4 bin TL’ye kadar çantalarımız var. Kaliteye göre değişiyor tabii. Örneğin, en uygun ürünlerle yaklaşık bin liraya beslenme çantasını, kalemliğini, suluğunu ve beslenme kabını hepsini alabilirsiniz. Her zaman kaliteyi ucuza almak önemli.”

HER ÇOCUĞA UYGUN SEÇENEKLER

Çocukların yaşına göre çanta tercihleri de değişiklik gösteriyor. Aydın, “İlkokul çocukları karakterli modelleri seviyor. Ortaokul çocukları daha düz çantaları tercih ediyor. Kız çocukları renkli ve düz, erkekler ise koyu ve düz renkleri tercih ediyor. Her çocuğa hitap edebilecek çantalarımız mevcut” dedi.

Veliler artık hem bütçelerine hem de çocuklarının zevkine uygun çantayı kolaylıkla seçebiliyor, okul alışverişi çeşitlilik ve kaliteyi bir arada sunuyor.