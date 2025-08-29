Eğitim dönemi öncesi bakanlık harekete geçti: İstanbul’da kırtasiye denetimi başladı

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Amaç, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayan ürünlerde haksız fiyat artışlarını önlemek.

81 İLDE EŞ ZAMANLI DENETİM

Ticaret Bakanlığı’na bağlı ekipler, 8 Eylül’de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde Türkiye genelinde 81 ilde kırtasiye ve okul malzemelerini denetliyor. İstanbul’da ise Avrupa Yakası’nda 29, Anadolu Yakası’nda 14 ekip olmak üzere toplam 43 ekip sahaya çıktı.

Ekipler, İstanbul’un Sultangazi ilçesinde kırtasiye ürünlerini inceleyerek fahiş fiyat, etiket ve haksız fiyat artışı denetimi yaptı. Denetimlerde, ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki fark, fiyat değişim tarihi ve önceki fiyatlar dikkate alınarak inceleme yapıldı.

HAKSIZ FİYAT ARTIŞI TESPİT EDİLİRSE

Haksız fiyat artışı tespit edilen ürünler için tutanak tutuluyor ve gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na yönlendiriliyor.

Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında fiyat etiketi olmayan veya yönetmeliğe uymayan her ürün için 3 bin 166 TL idari işlem uygulanabiliyor.