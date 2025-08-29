Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
Avatar
Editor
 İrem Çınar

Eğitim dönemi öncesi bakanlık harekete geçti: İstanbul’da kırtasiye denetimi başladı

Ticaret Bakanlığı ekipleri İstanbul'da kırtasiye ve okul ürünleri denetimine devam ediyor.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.08.2025
saat ikonu 13:22
|
GÜNCELLEME:
29.08.2025
saat ikonu 13:22

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 2025-2026 öğretim yılı öncesinde ve okul ürünlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Amaç, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayan ürünlerde artışlarını önlemek.

81 İLDE EŞ ZAMANLI DENETİM

’na bağlı ekipler, 8 Eylül’de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde Türkiye genelinde 81 ilde kırtasiye ve okul malzemelerini denetliyor. İstanbul’da ise Avrupa Yakası’nda 29, Anadolu Yakası’nda 14 ekip olmak üzere toplam 43 ekip sahaya çıktı.

Ekipler, İstanbul’un Sultangazi ilçesinde kırtasiye ürünlerini inceleyerek fahiş fiyat, etiket ve haksız denetimi yaptı. Denetimlerde, ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki fark, fiyat değişim tarihi ve önceki fiyatlar dikkate alınarak inceleme yapıldı.

HAKSIZ FİYAT ARTIŞI TESPİT EDİLİRSE

Haksız fiyat artışı tespit edilen ürünler için tutanak tutuluyor ve gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na yönlendiriliyor.

Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında fiyat etiketi olmayan veya yönetmeliğe uymayan her ürün için 3 bin 166 TL idari işlem uygulanabiliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Özel üniversitelerde çifte tarife: Türk öğrenciler yabancılardan daha fazla ödüyor
Üniversitelilere büyük destek! Burs veren kurumlar belli oldu: İşte başvuru şartları ve tarihleri
ETİKETLER
#Eğitim
#ticaret bakanlığı
#istanbul
#denetim
#kırtasiye
#fiyat artışı
#Haksız Fiyat
#Okul Malzemeleri
#Okul Ürünleri
#Fiyat Denetimi
#Haksız Fiyat Artışı
#Ekonomi
