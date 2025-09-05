Menü Kapat
27°
Eğitim
Bakan Tekin'den eğitimde tarihi hamle açıklaması! 12 yıllık zorunlu eğitim kısalacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çok tartışılan okullardaki bağış zorunluluğu iddialarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Okulların ya da yetkililerin böyle bir hakkı olmadığının altını çizen Tekin, "Okullarda kayıt parası alınmasına müsaade etmeyiz. Bu tamamen hukuka aykırı" ifadelerini kullandı. Öte yandan 12 yıllık zorunlu eğitimin kısalması için bir kamuoyu oluştuğunu ve revizyon yapmayı planladıklarını belirten Tekin, "8 yıllık kesintisiz eğitim antidemokratiktir" dedi.

Son yıllarda tartışmalı konulardan biri olan okullardaki zorunlu bağış uygulaması ve fahiş servis ücretleriyle ilgili Yusuf Tekin'den önemli açıklamalar geldi. Tekin, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Tekin, okullarda serbest kıyafet uygulamasının öğrenciler arasında ayrımcılık oluşturduğunu söyledi.

Tekin, "Her yıl öğretmenlerimiz, idarecilerimiz ne marka ne başka hiçbir tanımlama olmaksızın okul kıyafetiyle ilgili bir tanımlama yapsınlar dedik." diye konuştu.

Bakan Tekin'den eğitimde tarihi hamle açıklaması! 12 yıllık zorunlu eğitim kısalacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Bizim kademelerimiz 4 yıl. 4 yıl boyunca kıyafet değişmesin, velinin çocuğu 4 yıl boyunca o kıyafetle okulda devam edebilsin diye böyle bir düzenleme yaptık." dedi.

Serbest kıyafet uygulamasından kaynaklanan sorunlara dikkat çeken Bakan Tekin şöyle devam etti:

"Bu sorunlardan bir tanesi pedagojik problemler. Okul kimliğinin oluşmamasından tutun, kıyafetlerden kaynaklanan ayrımcılığa varan, eğitimi negatif etkileyen duruma evrilmişti. İkinci boyutu da veliler üzerinde oluşturduğu yük. Veliler çocuklarının okul kıyafetlerinin aile bütçelerine yük teşkil edecek boyutlara oluştuğunu söylüyorlardı."

Bakan Tekin'den eğitimde tarihi hamle açıklaması! 12 yıllık zorunlu eğitim kısalacak mı?

Velilerin okulun tanımladığı üniformaları satın alırken bazı kötü örneklerle karşılaştıklarını belirten Tekin, "Biz bu sorunları ortadan kaldırmak için bir düzenleme yapmaya karar verdik. Düzenlemeye göre okulda idarecilerimiz okulun kıyafetinin tanımlamasını yapacaklar. Herhangi bir markayı, alışveriş sitesini veya alışveriş merkezini tanımlamaksızın örneğin gri pantolon, siyah gömlek şeklinde bir tanımlama yapsınlar dedik." diye konuştu.

"SERVİS ÜCRETLERİNİ RESMİ ORTAMDA YATIRIN"

Okullarda zorun bağış konusuna da değinen Bakan Tekin "Zorunlu bağış diye bir şey yok. Kimse 'Benden kayıt parası istiyorlar.' diyemez. Kimse veliyi ve öğrenciyi zorlayamaz." ifadesini kullandı.

Servis ücretlerinin de resmi ortamlarda yatırılması gerektiğini vurguladı.

Bakan Tekin, "Elden ödeme devreye girdiğinde bunu takip etme imkanımız yok. Bu anlamda özel okuldan hizmet alanlar bu bedelleri resmi ortamlarda yapsınlar ki herhangi bir mağduriyet ortaya çıktığında denetleyebilelim." dedi.

Servis ücretlerinde enflasyonun iki katının üstünde zam yapıldığını gördüklerini belirten Tekin, "Bu yetki büyükşehir belediyelerinin inisiyatifinde. Biz sadece fahiş artışlarla ilgili görüşümüzü beyan edebiliyoruz." diye konuştu.

"12 YILLIK EĞİTİM SÜRESİNDE REVİZYON YAPMAYI PLANLIYORUZ"

Bakan Tekin, 12 yıllık eğitim süresinde revizyon yapmayı planladıklarını açıkladı.

8 yıllık kesintisiz eğitimin antidemokratik olduğunu ifade eden Tekin, "12 yıllık zorunlu eğitim tartışılmalı. 8 yıllık kesintisiz eğitim antidemokratiktir. Büyük oranda 12 yıllık zorunlu eğitimin süresinin azaltılmasının doğru olacağına yönelik bir kamuoyu oluşturuldu." dedi.

ÖĞRETMEN ATAMALARI KONUSU

Her yıl 30-40-50 binli rakamlarla öğretmen ataması yapıldığına dikkat çeken Bakan Tekin, "İhtiyaca göre atama yapıldığı için şu an yüksek sayıda atama yapmayacağız. Bundan sonraki yıllarda o oranlarda öğretmen ataması olacak bir Türkiye yok ama ihtiyacımız oranında atama yapacağız." ifadelerini kullandı.

