26°
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Okul alışverişinin bedeli cep yakıyor! 12 bin liraya varan masraf çıktı

Okulların açılmasına son bir hafta kaldı. Aileler çocuklarının ihtiyaçlarını giderme telaşına girerken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken forma ve kırtasiye alışverişiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kırtasiyeci esnafı başta olmak üzere sektörüne hizmet veren tüm esnaf ve sanatkârın okulların açılmasını dört gözle beklediğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Okulların açılmasına kısa bir süre kaldı. Artık aileler okul araştırmalarını yapıyor, çocukların gittikleri okullara göre formalarını, kitap ve ihtiyaçlarını, okul kıyafetlerinin teminini sağlıyor" dedi.

Okul alışverişinin bedeli cep yakıyor! 12 bin liraya varan masraf çıktı

10-12 BİN LİRA MASRAF GEREKİYOR

Okulların velilere belli markalardan ya da belli mağazalardan kıyafet aldırmasının doğru olmadığını belirten Palandöken, "Okul alışverişleri için en az 10-12 bin lira masraf gerekiyor. Bu da her ailenin bütçesine ciddi bir yük getiriyor. Hazırlıklı olan da var, olamayan da. Ancak şartlarda önemli bir farklılık oluşturan asıl mesele, dayatmacı uygulamalardır. Ailelerin bu kıyafetleri kendi arzu ettikleri yerden almasının önüne geçilmemeli. İnsanlara serbestlik tanınmalı ve herkes ihtiyacını kendi bütçesine göre karşılayabilmelidir. Halbuki veli kendi istediği yerden siyah pantolon, beyaz gömlek, eşofman ya da spor ayakkabısını rahatlıkla alabilmeli. Ancak maalesef bu serbestlik yok. Bu da kırtasiyeci ve konfeksiyoncu esnafını doğrudan etkiliyor. Yılda bir kereye mahsus yapılan bu alışverişlerden esnaf büyük bir ciro bekliyor. Ellerindeki ürünlerle hazırlıklarını tamamlıyorlar. Her dönem "dayatma olmayacak" denilmesine rağmen okul aile birlikleri veya okullar, hem de dışarıdaki fiyatlardan daha yüksek rakamlara bu ürünleri satmaya çalışıyor. Zaten velilerin durumu ve ülkemizdeki yüksek insanları yeterince zorluyor. Sadece kırtasiye değil, okul servisleri de büyük bir maliyet. Servis ücretleri, toplu taşımalar her ne kadar indirim sağlasa da yüksek yakıt fiyatları, araç bakım giderleri, yedek parça maliyetleri hem veliyi hem de şoför esnafını zorluyor. Kantinci esnafı da aynı şekilde maliyetlerden etkileniyor. Yani okul çevresinde oluşan tüm bu masraflar, velilerin bütçesine ciddi yük getiriyor" ifadelerini kullandı.

Okul alışverişinin bedeli cep yakıyor! 12 bin liraya varan masraf çıktı


"MAHALLENİN KIRTASİYECİ ESNAFINI TERCİH EDİN"

Özellikle kırtasiye alışverişlerinde vatandaşların güvenilir adres olan mahallenin kırtasiyeci esnafını tercih etmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Palandöken, "Basit bir hesapla; kalem, silgi, kalemtıraş, çanta, beslenme çantası derken ailelerin bütçesi zorlanıyor. Esnaf bu ürünlerde kaliteye özen gösteriyor çünkü Avrupa Birliği normlarına uygun, CE belgeli ürünler tercih ediliyor. Çocukların giysilerinde kullanılan kumaşlardan ayakkabılarına kadar sağlık açısından önemli kriterler gözetiliyor. Yaklaşık 1 milyon 200 bin civarında öğretmenimiz görev başında olacak. Ülkemizin deprem bölgesi olduğu gerçeğiyle birçok okul yeniden tadilata girdi. Eskiyen binalar yıkılıp yenileri yapılıyor. Bu süreçte okul müdürlerine ve Milli Eğitim müdürlüklerine de önemli görevler düşüyor. İlkokuldan üniversiteye kadar yaklaşık 27 milyon öğrencisi olan 84 milyonluk bir ülkeyiz. Eğitimde hem öğretmenlerin hem de ailelerin duyarlılığı büyük önem taşıyor. Öğretmen-öğrenci ilişkisinde sevgi ve saygı temelini oluşturacak bu ilk intiba çok kıymetli. TESK ve ilgili meslek odaları olarak bizler de hazırlıklarımızı tamamladık. Önümüzde bir-iki haftalık süreç kaldı. Veliler okula kayıtlarını yaptırdıktan sonra ihtiyaç listelerini eline alıyor ve alışveriş hesaplarını yapıyor. Bu nedenle, velilerin sıkıntı yaşamadan süreci tamamlaması, çocukların okul hevesinin kırılmaması çok önemli. İnşallah yavrularımız başarılı bir şekilde eğitimlerini sürdürür, hayatlarında yeni başarıların ön plana çıkacağı bir döneme adım atarlar" şeklinde konuştu.

Okul alışverişinin bedeli cep yakıyor! 12 bin liraya varan masraf çıktı
