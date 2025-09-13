THY’den Milli Takım için ek sefer! Taraftarlar Riga’ya akın edecek

EuroBasket 2025 finalinde Almanya ile mücadele edecek A Milli Basketbol Takımı’nı desteklemek üzere Letonya’nın başkenti Riga’ya gitmek isteyen taraftarlar için Türk Hava Yolları (THY) ek sefer düzenleyeceğini duyurdu. THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda yarın sabah gerçekleştirilecek ek uçuşa ilişkin bilgi verdi.

Üstün paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi sıra Avrupa'nın zirvesine uçmaya geldi.

A millilerimiz ile final heyecanını yerinde yaşamak isteyen vatandaşlarımız için Riga'ya ek sefer düzenledik:

Uçuş detayları;

TK6907 | 14 Eylül | 08.15

Kupayı alıp dönmek için hazırız.

#12DevAdam #EuroBasket2025"

https://x.com/yhyustun/status/1966815860619714794?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1966815860619714794%7Ctwgr%5Eae48bd92001015c9145ff8e7ad4e198e1339c512%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.sabah.com.tr%2Fekonomi%2Fthyden-milli-takim-icin-rigaya-ek-sefer-7423883