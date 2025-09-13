Basketbol Milli Takımı’nda Fenerbahçe’den oyuncu var mı? Milli Takım kadrosu

Tüm Türkiye'nin nefeslerini tutarak izlediği Türkiye- Yunanistan maçı sonrasında Basketbol Millli Takımı kadrosu ve oyuncuların takımları da gündeme geldi.

BASKETBOL MİLLİ TAKIMI’NDA FENERBAHÇE’DEN OYUNCU VAR MI?

Türkiye'yi uluslararası turnuva ve maçlarda temsil eden erkek basketbol takımımız tarih yazmaya devam ediyor. Dün akşam oynanan Yunanistan maçını kazanarak finale Almanya ile mücadele edeceğiz. Milli Takımımızın kadrosu ise dikkatleri üzerine çekti. Milli Takım kadrosunda yer alan Sertaç Şanlı, Fenerbahçe Basketbol Takımı'nda forma giyen milli basketbol oyuncusudur.

BASKETBOL MİLLİ TAKIMI KADROSU