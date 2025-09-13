Menü Kapat
 | Sumru Tarhan

Basketbol Milli Takımı’nda Fenerbahçe’den oyuncu var mı? Milli Takım kadrosu

Dün akşam Yunanistan'ı yenerek finale adını yazdıran A Milli Erkek Basketbol Takımımız gururlandırırken milli takımda Fenerbahçe'de oynayan oyuncu var mı merak edildi. 24 sene sonra ilk kez adımızı finale yazdırdık

Tüm Türkiye'nin nefeslerini tutarak izlediği Türkiye- Yunanistan maçı sonrasında Millli Takımı kadrosu ve oyuncuların takımları da gündeme geldi.

BASKETBOL MİLLİ TAKIMI’NDA FENERBAHÇE’DEN OYUNCU VAR MI?

Türkiye'yi uluslararası turnuva ve maçlarda temsil eden erkek basketbol takımımız tarih yazmaya devam ediyor. Dün akşam oynanan Yunanistan maçını kazanarak finale Almanya ile mücadele edeceğiz. Milli Takımımızın kadrosu ise dikkatleri üzerine çekti. Milli Takım kadrosunda yer alan Sertaç Şanlı, Basketbol Takımı'nda forma giyen milli basketbol oyuncusudur.

Basketbol Milli Takımı’nda Fenerbahçe’den oyuncu var mı? Milli Takım kadrosu

BASKETBOL MİLLİ TAKIMI KADROSU

  • Adem Bona – Philadelphia 76ers / ABD
  • Alperen Şengün – Houston Rockets
  • Berk İbrahim Uğurlu – Beşiktaş Fibabanka
  • Cedi Osman – Panathinaikos / Yunanistan
  • Deshane Davis Larkin – Anadolu Efes
  • Ercan Osmani – Anadolu Efes
  • Erkan Yılmaz – Anadolu Efes
  • Furkan Korkmaz – Bahçeşehir Koleji
  • Kenan Sipahi – Bahçeşehir Koleji
  • Onuralp Bitim – FC Bayern München / Almanya
  • Ömer Faruk Yurtseven – Panathinaikos / Yunanistan
  • Sarper David Mutaf – Bursaspor Yörsan
  • Sertaç Şanlı – Fenerbahçe Beko
  • Şehmus Hazer – Bahçeşehir Koleji
  • Yiğit Arslan – Beşiktaş Fibabanka
  • Yiğitcan Saybir – Tofaş
