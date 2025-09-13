Türkiye basketbol final maçı ne zaman oynanacak? Almanya ile dev mücadele

12 Eylül Cuma günü 21.00'de başlayan Türkiye Yunanistan basketbol maçının sonuçlanmasının ardından finale giden takım olduk.

TÜRKİYE BASKETBOL FİNAL MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

A Milli Erkek Basketbol Takımımız'ın final maçı 14 Eylül Pazar günü oynanacak. Turnuvada 24 yıl sonra adını finale yazdıran Milli Takımımızın maç sonu görüntüleri gururlandırırken yarın Almanya ile finalde mücadele edeceğiz.

TÜRKİYE YUNANİSTAN MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Milli Takımımız, Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 skorla mağlup etmeyi başardı. Finalde ise Almanya ile kıyasıya mücadele verecek olan takımımıza tebrik mesajları gönderiliyor. Nefes kesen maç yarın oynanacak.