YÖK Başkanı Erol Özvar'dan üniversite kayıt işlemleri uyarısı: Bu detaya dikkat!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar sosyal medya hesabından üniversiteye giriş hakkı kazanan öğrencilere yönelik açıklama yaptı. Özvar kayıt işlemlerinin başladığını hatırlatarak son tarihe dikkat edilmesini istedi.

Özvar'ın açıklamaları şu şekilde:

"2025-YKS sonuçlarıyla üniversiteye yerleşme hakkı kazanan adaylarımız için kayıt işlemleri başladı. Kayıtlar 5 Eylül’e kadar sürecek; e-kayıtlar ise 3 Eylül’e kadar açık olacak.

Müstakbel öğrencilerimiz,

Yoğun emek ve gayretlerinizin karşılığında alın terinizle kazandığınız programlara kaydınızı yaptırmanızı ve elde ettiğiniz fırsatı iyi değerlendirmenizi öneriyorum. Sizleri üniversitelerimizde, aramızda görmek bizler için büyük bir mutluluk olacak."