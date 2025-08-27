Menü Kapat
TGRT Haber
Teknoloji
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Instagram'dan üniversite öğrencileri için yeni özellik

Instagram, üniversite öğrencilerine yönelik yeni özelliğiyle kullanıcıların profillerine okul bilgisi eklemesini ve aynı kampüsteki arkadaşlarını kolayca bulmasını sağlıyor.

Instagram'dan üniversite öğrencileri için yeni özellik
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
27.08.2025
15:47
|
GÜNCELLEME:
27.08.2025
15:47

Sosyal medya platformları, kullanıcıların birbirleriyle daha fazla etkileşim kurabilmesi için yeni özellikler geliştirmeye devam ediyor. Instagram da bu trende katılarak, öğrencilerine yönelik büyük bir yenilik duyurdu.

Artık öğrenciler, profillerine okullarını ekleyerek hem kendilerini tanıtabilecek hem de aynı kampüste okuyan arkadaşlarını daha kolay bulabilecek.

Instagram'dan üniversite öğrencileri için yeni özellik

INSTAGRAM, OKUL BİLGİSİNİ PROFİL SAYFASINA EKLEYECEK

Profil sayfasında banner şeklinde yer alacak özellik, sadece okul adı eklemekle sınırlı kalmayacak; aynı zamanda bir dizini üzerinden diğer profilleri görmeyi ve yılına göre filtreleme yapmayı da mümkün kılacak.

Instagram'dan üniversite öğrencileri için yeni özellik

Özelliği kullanmak isteyen öğrencilerin, UNiDAYS sistemi üzerinden öğrenci olduklarını onaylamaları gerekiyor. Doğrulama işlemi tamamlandıktan sonra okul adı profilde görünecek.

Sıkça Sorulan Sorular

Instagram'daki okul özelliğini kimler kullanabiliyor?
Özellik yalnızca üniversite öğrencileri için geçerli. Öğrencilerin UNiDAYS üzerinden öğrenci olduklarını doğrulamaları gerekiyor.
ETİKETLER
#öğrenci
#üniversite
#Instagram Sorunları
#Yeni Özellikler
#Okul Profili
#Unidays
#Teknoloji
