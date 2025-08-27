Instagram'dan üniversite öğrencileri için yeni özellik

Sosyal medya platformları, kullanıcıların birbirleriyle daha fazla etkileşim kurabilmesi için yeni özellikler geliştirmeye devam ediyor. Instagram da bu trende katılarak, üniversite öğrencilerine yönelik büyük bir yenilik duyurdu.

Artık öğrenciler, profillerine okullarını ekleyerek hem kendilerini tanıtabilecek hem de aynı kampüste okuyan arkadaşlarını daha kolay bulabilecek.

INSTAGRAM, OKUL BİLGİSİNİ PROFİL SAYFASINA EKLEYECEK

Profil sayfasında banner şeklinde yer alacak özellik, sadece okul adı eklemekle sınırlı kalmayacak; aynı zamanda bir öğrenci dizini üzerinden diğer profilleri görmeyi ve yılına göre filtreleme yapmayı da mümkün kılacak.

Özelliği kullanmak isteyen öğrencilerin, UNiDAYS sistemi üzerinden öğrenci olduklarını onaylamaları gerekiyor. Doğrulama işlemi tamamlandıktan sonra okul adı profilde görünecek.