Instagram, Reels videolarında yapay zeka destekli dublaj dönemini başlatıyor

Meta, Facebook ve Instagram'da içerik üreticilerine yönelik yapay zeka destekli çeviri aracını devreye alıyor. Araç, kullanıcıların Reels videolarını başka dillere otomatik olarak çevirecek ve aynı zamanda sesinize ve dudak hareketlerinize uygun şekilde dublaj yapacak.

Meta'nın blog sayfasından yapılan açıklamada, başlangıçta İngilizce ve İspanyolca arasında çeviri yapılacağı, ancak ileride daha fazla dil seçeneğinin ekleneceği belirtildi.

İNGİLİZCE'DEN İSPANYOLCA'YA YAPAY ZEKA İLE ÇEVİRİ YAPILACAK

İçerik üreticileri, video yükleme aşamasında "Meta AI ile ses çevirisini" etkinleştirerek, videolarının başka bir dilde otomatik olarak dublaj yapılmasını sağlayabilecek. Dublajın sesinize uygun şekilde senkronize edilmesi de mümkün olacak. Meta, kullanıcıların videolarını çevirdikten sonra gözden geçirebileceği bir ön izleme ekranı sunacak.

Facebook ve Instagram, dublajı yapılmış içerikleri, kullanıcının tercih ettiği dilde otomatik olarak önererek daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşılmasına yardımcı olacak. Ayrıca içerikler, Meta AI kullanılarak çevrildiğini belirten etiketlerle yayınlanacak. Böylece izleyiciler çevirinin yapay zeka tarafından yapıldığını anlayacak.

KİMLER KULLANABİLECEK?

Facebook'ta 1.000 veya daha fazla takipçisi olan içerik üreticileri ve herkese açık Instagram hesapları özellikten yararlanabilecek.