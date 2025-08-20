Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

iPhone 18 serisinde beklenmedik değişiklik! İlk kez bir model çıkmayacak

Apple'ın iPhone 18 serisinin standart modelini 2027'ye erteleyerek lansman döngüsünü değiştireceği iddia ediliyor. Eylül 2026'daki lansmanda iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone 18 Air ve şirketin ilk katlanabilir telefonu olan iPhone Fold'un tanıtılması bekleniyor. Temel model ise başka bir zaman tanıtılacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
iPhone 18 serisinde beklenmedik değişiklik! İlk kez bir model çıkmayacak
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
20.08.2025
saat ikonu 10:29
|
GÜNCELLEME:
20.08.2025
saat ikonu 10:33

Yıllardır 'ın her eylül ayında düzenlediği etkinlikte yeni iPhone modellerini tanıtmasına alışmıştık. Ancak gelen yeni bir rapor, bu döngünün kökten değişebileceğini ortaya koyuyor. Apple 2026 yılında piyasaya sürmesi beklenen tüm iPhone cihazlarını aynı anda duyurmak yerine, serideki standart modelini erteleme kararı alabilir.

IPHONE 18 STANDART MODELİ 2027'YE ERTELENİYOR

WCCFTech'in haberine göre, alışılmışın dışında bir hamleyle, Apple'ın gelecek yılki iPhone 18 serisinin temel modelini atlayacağı ve bu versiyonu 2027'nin ilk yarısında, muhtemelen iPhone 18e ile birlikte duyuracağı iddia ediliyor.

Şirket, eylül lansmanını ise sadece premium ve üst düzey amiral gemisi cihazlarına ayıracak. Bu da demek oluyor ki, gelecek yıl iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone 18 Air'in yanı sıra, devinin heyecanla beklenen ilk katlanabilir telefonu iPhone Fold sahneye çıkacak.

iPhone 18 serisinde beklenmedik değişiklik! İlk kez bir model çıkmayacak

APPLE NEDEN BÖYLE BİR DEĞİŞİKLİK YAPIYOR?

Raporlara göre, söz konusu değişikliğinin arkasında iki ana neden yatıyor olabilir. Birincisi, şirketin ilk katlanabilir iPhone'unu piyasaya sürmesi için ciddi mühendislik kaynakları ve tedarik zinciri koordinasyonu gerekiyor. iPhone 18 serisini erteleyerek, Apple en gelişmiş cihazlarının sorunsuz bir şekilde piyasaya sürülmesine odaklanabilir.

İkinci olarak ise, lansman takvimini bölmek, şirketin yıl boyunca aktif kalmasını sağlayacak. Böylece hem ilkbahar hem de sonbaharda sektörü etkileyebilecek ve kullanıcılarını daha fazla heyecanlandıran ürünlerini ortaya koyabilecek.

iPhone 18 serisinde beklenmedik değişiklik! İlk kez bir model çıkmayacak

IPHONE 18 SERİSİ NASIL OLACAK?

Söylentilere göre, iPhone 18 Pro modelleri, ekran altı Face ID teknolojisi, değişken diyaframlı ana kamera ve Tayvanlı TSMC tarafından üretilen A20 işlemcisiyle gelecek. Aynı zamanda tanıtılacak olan iPhone Fold'un ise, titanyum kaplamalı, kitap tarzı bir tasarıma sahip olacağı ve 2 bin dolar gibi oldukça yüksek bir fiyata satılabileceği konuşuluyor.

Şirketin, çerçeveleri ortadan kaldıracak yepyeni bir tasarıma sahip olacağı söylenen 20. yıl dönümü modeli olan standart iPhone 18, Pro'dan daha uygun fiyatlı olmasının yanı sıra, daha yüksek yenileme hızına sahip geliştirilmiş ekran teknolojisi gibi yükseltmelerle gelecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Uzayda ilk kez keşfedildi! Hareket ediyor, genişliği 10 kilometre
Uygun fiyatlı iPhone 17e geliyor: Teknik özellikleri belli oldu

Sıkça Sorulan Sorular

iPhone Fold ne zaman çıkacak ve fiyatı ne kadar olacak?
iPhone Fold, 2026 yılının eylül ayında tanıtılacak. 2 bin dolar civarında yüksek bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor.
ETİKETLER
#Teknoloji
#katlanabilir telefon
#apple
#Iphone 18 Pro Max
#Telefon Değerli Parçaları
#Face Id
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.