Uzayda ilk kez keşfedildi! Hareket ediyor, genişliği 10 kilometre

James Webb Uzay Teleskobu (JWST), Uranüs'ün çevresinde yeni bir küçük uydu keşfetti. NASA ile Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı tarafından işletilen teleskop, teleskop, daha önce bilinmeyen ve henüz bir ismi olmayan uyduyu gözlemleyerek önemli bir keşfe imza attı.

Söz konusu uydunun 10 kilometre genişliğinde olduğu, boyutunun küçüklüğü ve ışığının az olması nedeniyle bugüne kadar görüntülenememiş olabileceğine işaret edildi. Uranüs'ün bugüne kadar adını William Shakespeare ve Alexander Pope'un karakterlerinden alan 28 uydusu olduğu biliniyordu.

UYDUYA İSİM VERİLMEDİ

Tespit edilen yeni uydunun ise henüz bir ismi bulunmuyor.

S/2025 U1 olarak bilinen uydu, genişliğinin küçük olması sebebiyle NASA'nın Voyager 2 sondası veya diğer uzay araçları tarafından tespit edilememişti.

Ancak Colorado'daki Southwest Araştırma Enstitüsü'ndeki (SwRI) bilim insanları, ayı bulmak için JWST'nin Yakın Kızılötesi Kamera (NIRCam) özelliğini kullanarak Uranüs'e 10 farklı 40 dakikalık pozlama yaptı. Bu keşifle birlikte, Uranüs'ün bilinen aylarının sayısı 29'a yükseldi.

S/2025 U1, Uranüs'ün merkezinden yaklaşık 56 bin kilometre uzaklıkta bulunuyor. Karşılaştırma olarak, Dünya'nın ayı gezegenimizden ortalama 384 bin 400 km uzaklıkta yörüngede dönüyor. Ayrıca S/2025 U1, Uranüs'ün etrafında dairesel bir yörüngede hareket ediyor, bu da muhtemelen şu anki konumunda oluştuğunu gösteriyor.