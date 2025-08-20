Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Uzayda ilk kez keşfedildi! Hareket ediyor, genişliği 10 kilometre

James Webb Uzay Teleskobu (JWST), Uranüs'ün etrafında daha önce hiç tespit edilmemiş, 10 kilometre genişliğindeki bir uyduyu keşfetti. Minik uydu, Uranüs'ün etrafında dairesel bir yörüngede hareket ediyor ve şimdiye kadar hiçbir uzay aracı tarafından görüntülenememişti.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.08.2025
saat ikonu 09:40
|
GÜNCELLEME:
20.08.2025
saat ikonu 09:40

(JWST), 'ün çevresinde yeni bir küçük uydu keşfetti. NASA ile Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı tarafından işletilen teleskop, teleskop, daha önce bilinmeyen ve henüz bir ismi olmayan uyduyu gözlemleyerek önemli bir keşfe imza attı.

Söz konusu uydunun 10 kilometre genişliğinde olduğu, boyutunun küçüklüğü ve ışığının az olması nedeniyle bugüne kadar görüntülenememiş olabileceğine işaret edildi. Uranüs'ün bugüne kadar adını William Shakespeare ve Alexander Pope'un karakterlerinden alan 28 uydusu olduğu biliniyordu.

Uzayda ilk kez keşfedildi! Hareket ediyor, genişliği 10 kilometre

UYDUYA İSİM VERİLMEDİ

Tespit edilen yeni uydunun ise henüz bir ismi bulunmuyor.

S/2025 U1 olarak bilinen uydu, genişliğinin küçük olması sebebiyle NASA'nın Voyager 2 sondası veya diğer araçları tarafından tespit edilememişti.

Ancak Colorado'daki Southwest Araştırma Enstitüsü'ndeki (SwRI) bilim insanları, ayı bulmak için JWST'nin Yakın Kızılötesi Kamera (NIRCam) özelliğini kullanarak Uranüs'e 10 farklı 40 dakikalık pozlama yaptı. Bu keşifle birlikte, Uranüs'ün bilinen aylarının sayısı 29'a yükseldi.

Uzayda ilk kez keşfedildi! Hareket ediyor, genişliği 10 kilometre

S/2025 U1, Uranüs'ün merkezinden yaklaşık 56 bin kilometre uzaklıkta bulunuyor. Karşılaştırma olarak, Dünya'nın ayı gezegenimizden ortalama 384 bin 400 km uzaklıkta yörüngede dönüyor. Ayrıca S/2025 U1, Uranüs'ün etrafında dairesel bir yörüngede hareket ediyor, bu da muhtemelen şu anki konumunda oluştuğunu gösteriyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
NASA astronotu büyüleyici uzayı paylaştı: İşte gün doğumu böyle gözüküyor
NASA'nın çılgın planı sızdırıldı! Ay'a nükleer reaktör inşa edecek
ETİKETLER
#uzay
#uydular
#james webb uzay teleskobu
#keşif
#uranüs
#Teknoloji
TGRT Haber
