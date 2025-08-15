NASA astronotu büyüleyici uzayı paylaştı: İşte gün doğumu böyle gözüküyor
Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görev yapan astronot Zena Cardman, Güney Pasifik üzerinde çektiği nefes kesici bir zaman atlamalı görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.
Kayıtta, uzayın karanlığında parıldayan yeşil ve mor tonlardaki kuzey ışıkları, yavaşça yükselen Orion takımyıldızı ve uzaktan süzülen uydular net şekilde görülüyor.
Videoda ayrıca Dünya üzerindeki gündönümü çizgisinin büyüleyici anları da yer aldı.
