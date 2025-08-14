Uzayda keşfedildi, ne olduğu hakkında hiçbir bilgi yok! Parlaklığı şaşırttı

Yakın bir galakside bulunan ve şu ana kadar sadece milimetre dalga boylarında görülebilen, şaşırtıcı derecede güçlü gizemli cisim, astronomların daha önce gördüklerine benzemeyen yepyeni bir astrofizik nesne olabilir.

Şili'deki Diego Portales Üniversitesi'nden Elena Shablovinskaia liderliğindeki bir astronom ekibi tarafından, ALMA (Atacama Büyük Milimetre/Milimetrealtı Dizisi) Teleskobu keşfedilen nesneye, "Punctum" adı verildi. Latince punctum, "nokta" veya "benek" anlamına geliyor.

Shablovinskaia, Space.com'a verdiği demeçte, "Süper kütleli kara delikler dışında, Punctum gerçekten çok güçlü bir nesne" diye konuştu. Bununla birlikte astronomlar, nesnenin kompakt, şaşırtıcı derecede yapılandırılmış bir manyetik alana sahip olması ve merkezinde yoğun enerji yayması dışında başka bir bilgiye sahip değiller.

"ŞAŞIRTICI DERECEDE PARLAK"

Punctum'un "şaşırtıcı derecede parlak" olduğunu ifade eden Elena Shablovinskaia, şu bilgileri paylaştı:

"Tipik manyetarlardan 10 bin ila 100 bin kat daha parlak, mikrokuasarların yaklaşık 100 katı ve bilinen tüm süpernovalardan 10 ila 100 kat daha parlaktır. Galaksimizdeki yıldızlarla ilgili kaynaklar arasında sadece Yengeç Nebulası onu geride bırakıyor."

PUNCTUM NEREDE YER ALIYOR?

Punctum, 11 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan Samanyolu galaksimizin oldukça yakın komşusu olan aktif galaksi NGC 4945'te yer alıyor. Ancak bu yakınlığa rağmen, optik veya X-Işını ile görülemiyor, sadece milimetre radyo dalga boylarında gözlemlenebiliyor. Ancak James Webb Uzay Teleskobu (JWST), nesneyi henüz incelemedi.

Bilim insanları cismin ne olduğuna dair kesin bir fikri edinemedi.