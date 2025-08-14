Menü Kapat
SON DAKİKA!
Teknoloji
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Uzayda keşfedildi, ne olduğu hakkında hiçbir bilgi yok! Parlaklığı şaşırttı

Bilim insanları, Şili'deki ALMA Teleskobu'nu kullanarak son derece güçlü ve yapısal bir manyetik alanla çevrili gizemli bir astrofiziksel nesne olan Punctum'u keşfetti. Astronomları özellikler şaşırtan şey ise cismin parlaklığı oldu.

Uzayda keşfedildi, ne olduğu hakkında hiçbir bilgi yok! Parlaklığı şaşırttı
KAYNAK:
MacRumors
|
GİRİŞ:
14.08.2025
saat ikonu 10:52
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
saat ikonu 10:52

Yakın bir galakside bulunan ve şu ana kadar sadece milimetre dalga boylarında görülebilen, şaşırtıcı derecede güçlü gizemli cisim, astronomların daha önce gördüklerine benzemeyen yepyeni bir astrofizik nesne olabilir.

Şili'deki Diego Portales Üniversitesi'nden Elena Shablovinskaia liderliğindeki bir astronom ekibi tarafından, ALMA (Atacama Büyük Milimetre/Milimetrealtı Dizisi) Teleskobu keşfedilen nesneye, "Punctum" adı verildi. Latince punctum, "nokta" veya "benek" anlamına geliyor.

Shablovinskaia, Space.com'a verdiği demeçte, "Süper kütleli kara delikler dışında, Punctum gerçekten çok güçlü bir nesne" diye konuştu. Bununla birlikte astronomlar, nesnenin kompakt, şaşırtıcı derecede yapılandırılmış bir manyetik alana sahip olması ve merkezinde yoğun enerji yayması dışında başka bir bilgiye sahip değiller.

Uzayda keşfedildi, ne olduğu hakkında hiçbir bilgi yok! Parlaklığı şaşırttı

"ŞAŞIRTICI DERECEDE PARLAK"

Punctum'un "şaşırtıcı derecede parlak" olduğunu ifade eden Elena Shablovinskaia, şu bilgileri paylaştı:

"Tipik manyetarlardan 10 bin ila 100 bin kat daha parlak, mikrokuasarların yaklaşık 100 katı ve bilinen tüm süpernovalardan 10 ila 100 kat daha parlaktır. Galaksimizdeki yıldızlarla ilgili kaynaklar arasında sadece Yengeç Nebulası onu geride bırakıyor."

Uzayda keşfedildi, ne olduğu hakkında hiçbir bilgi yok! Parlaklığı şaşırttı

PUNCTUM NEREDE YER ALIYOR?

Punctum, 11 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan Samanyolu galaksimizin oldukça yakın komşusu olan aktif galaksi NGC 4945'te yer alıyor. Ancak bu yakınlığa rağmen, optik veya X-Işını ile görülemiyor, sadece milimetre radyo dalga boylarında gözlemlenebiliyor. Ancak James Webb Uzay Teleskobu (JWST), nesneyi henüz incelemedi.

Bilim insanları cismin ne olduğuna dair kesin bir fikri edinemedi.

ETİKETLER
#kara delik
#Astronomi
#Gizemli Cisim
#Punctum
#Astrofizik
#Alma Teleskobu
#Aktif Galaksi
#Teknoloji
