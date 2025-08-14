Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Toyota'dan benzinli motor açıklaması: Üretim duracak mı?

Elektrikli araçlar yükselirken Toyota, benzinli motorlardan vazgeçmeyecek. Yeni nesil motorlar hem verimli hem çok yönlü olacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Toyota'dan benzinli motor açıklaması: Üretim duracak mı?
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
14.08.2025
saat ikonu 10:19
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
saat ikonu 10:19

Küresel otomotiv sektörü hızla elektrikliye geçerken , Subaru ve Mazda ile birlikte yeni nesil benzinli motorlar geliştiriyor. 1.5 ve 2.0 litrelik hacimlerde tasarlanan bu motorlar, yalnızca klasik içten yanmalı araçlarda değil; hibrit, hidrojenli ve uzatılmış menzilli elektrikli sistemlerde de kullanılabilecek.

Toyota CTO'su Hiroki Nakajima, üzerinde çalıştıkları motor ailesini "oyunun kurallarını değiştirecek çözüm" diye tanımladı. Daha küçük, hafif ve yüksek verimli olacak bu motorların, farklı güç aktarım sistemlerine uyum sağlayacağı belirtiliyor.

Toyota'dan benzinli motor açıklaması: Üretim duracak mı?

SADECE TEKERLEĞE GÜÇ VERMEYECEK

Toyota Avrupa Başkan Yardımcısı Andrea Carlucci, bu motorların uzatılmış menzilli elektrikliler için de optimize edildiğini söyledi. Bu sistemde motor tekerlekleri döndürmek yerine bataryayı şarj ederek menzil desteği sağlıyor. BMW i3 REX, Mazda MX-30 ve Nissan E-Power gibi modellerdeki mantıkla benzer şekilde çalışacak.

Toyota'dan benzinli motor açıklaması: Üretim duracak mı?

VERİMLİLİK VE YAKIT ÇEŞİTLİLİĞİ

Şirket, 2018'de ulaştığı yüzde 41'lik termal verimliliği daha da yukarı çekmeyi hedefliyor. Yeni motorlar fosil yakıt dışında biyoyakıt, sentetik yakıt ve hidrojenle de çalışabilecek. Bu sayede farklı ülkelerin emisyon standartlarına uyum sağlanabilecek.

Motor seçenekleri arasında atmosferik ve turbo beslemeli 1.5 litrelik üniteler ile yüksek performanslı 2.0 litrelik turbo versiyonlar yer alıyor. Gazoo Racing imzalı yarış versiyonlarının 600 beygire kadar güç üretebileceği açıklandı.

Toyota'dan benzinli motor açıklaması: Üretim duracak mı?

"TEK ÇÖZÜM ELEKTRİK DEĞİL"

Toyota, tamamen elektrikli araçlara karşı temkinli yaklaşımını koruyor. Carlucci, "Elektrikli araçlar her pazarda tek çözüm değil" diyerek, şarj altyapısının yetersiz olduğu bölgelerde farklı alternatifler sunacaklarını vurguladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
En az yakan 10 SUV araç belli oldu! Bu araçlar yakıtı kokluyor
TOGG T10F'in satışa çıkacağı tarihi resmen açıkladı
ETİKETLER
#elektrikli araç
#toyota
#hibrit araç
#Içten Yanmalı Motor
#Subaru
#Mazda
#Motor Teknolojisi
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.