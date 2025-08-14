Toyota'dan benzinli motor açıklaması: Üretim duracak mı?

Küresel otomotiv sektörü hızla elektrikliye geçerken Toyota, Subaru ve Mazda ile birlikte yeni nesil benzinli motorlar geliştiriyor. 1.5 ve 2.0 litrelik hacimlerde tasarlanan bu motorlar, yalnızca klasik içten yanmalı araçlarda değil; hibrit, hidrojenli ve uzatılmış menzilli elektrikli sistemlerde de kullanılabilecek.

Toyota CTO'su Hiroki Nakajima, üzerinde çalıştıkları motor ailesini "oyunun kurallarını değiştirecek çözüm" diye tanımladı. Daha küçük, hafif ve yüksek verimli olacak bu motorların, farklı güç aktarım sistemlerine uyum sağlayacağı belirtiliyor.

SADECE TEKERLEĞE GÜÇ VERMEYECEK

Toyota Avrupa Başkan Yardımcısı Andrea Carlucci, bu motorların uzatılmış menzilli elektrikliler için de optimize edildiğini söyledi. Bu sistemde motor tekerlekleri döndürmek yerine bataryayı şarj ederek menzil desteği sağlıyor. BMW i3 REX, Mazda MX-30 ve Nissan E-Power gibi modellerdeki mantıkla benzer şekilde çalışacak.

VERİMLİLİK VE YAKIT ÇEŞİTLİLİĞİ

Şirket, 2018'de ulaştığı yüzde 41'lik termal verimliliği daha da yukarı çekmeyi hedefliyor. Yeni motorlar fosil yakıt dışında biyoyakıt, sentetik yakıt ve hidrojenle de çalışabilecek. Bu sayede farklı ülkelerin emisyon standartlarına uyum sağlanabilecek.

Motor seçenekleri arasında atmosferik ve turbo beslemeli 1.5 litrelik üniteler ile yüksek performanslı 2.0 litrelik turbo versiyonlar yer alıyor. Gazoo Racing imzalı yarış versiyonlarının 600 beygire kadar güç üretebileceği açıklandı.

"TEK ÇÖZÜM ELEKTRİK DEĞİL"

Toyota, tamamen elektrikli araçlara karşı temkinli yaklaşımını koruyor. Carlucci, "Elektrikli araçlar her pazarda tek çözüm değil" diyerek, şarj altyapısının yetersiz olduğu bölgelerde farklı alternatifler sunacaklarını vurguladı.