Sauron'un Gözü gerçek oldu! Bilim insanları uzayda ilk kez keşfetti

Uzayda var olan olağanüstü fenomenler, bilim insanlarının dikkatini çekmeye devam ediyor. Ancak son keşifte Yüzüklerin Efendisi serisi ile akıllara kazanınan Sauron'un Gözü'nü andıran bir görüntü tespit edildi.

Görüntü, bir kozmik jet adı verilen, gök cisimlerinden yayılan son derece güçlü bir plazma ve enerji akışını temsil ediyor. Özel jet ise, süper kütleli bir kara delik tarafından güçlendirilen bir galaksi türü olan blazardan kaynaklanıyor.

MİLYARLARCA IŞIK YILI UZAKLIKTA

PKS 1424+240 blazarı, gökyüzündeki en parlaklardan biri olmasına rağmen, milyarlarca ışık yılı uzaklıkta yer alıyor. Daily Mail'in haberine göre, keşfin, korkutucu bir görüntü olmasının yanı sıra, araştırmacıların on yıllardır süren bir kozmik bulmacayı çözmelerine de yardımcı olabileceği değerlendiriliyor.

Blazar, astronomları uzun zamandır şaşırtıyordu, çünkü kozmik jetinin, gözlemlenen en yüksek enerjiye sahip gama ışınları ve kozmik nötrinoların bazılarının kaynağı olmasına rağmen, yavaş hareket ettiği görünüyordu. Bu da yalnızca en hızlı jetlerin bu tür olağanüstü parlaklıkları oluşturabileceği inancıyla çelişiyordu.

Yıllarca süren ultra hassas radyo gözlemleriyle araştırmacılar, 15 yıl boyunca Very Long Baseline Array (VLBA) adı verilen 10 radyo teleskobundan elde edilen verileri kullanarak, jetin benzersiz bir görüntüsünü birleştirmeyi başardılar.

Max Planck Radyo Astronomi Enstitüsü'nden baş yazar Yuri Kovalev, "Görüntüyü yeniden yapılandırdığımızda, gerçekten muhteşem görünüyordu. Böyle bir şeyi daha önce görmemiştik; bize doğru uzanan, neredeyse mükemmel bir toroidal manyetik alan ve bir jet" diye konuştu.

Radyo sinyalleri, ekibe jetin manyetik alan yapısını haritalama imkanı sağladı ve bunun helisel (spiral) veya toroidal (simidimsi) bir yapı olabileceğini ortaya koydu. Araştırmacılar, yapının parçacıkları aşırı enerjiye hızlandırmada önemli bir rol oynadığını belirttiler.

Bu bulgular, Astronomy & Astrophysics dergisinde yayımlandı.