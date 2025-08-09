Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
30°
Dünya
Avatar
Editor
 Berkay Alptekin

Şehirde artan gizemli parazit! Bilim insanları sahaya indi

Almanya’nın başkenti Berlin'de ortaya çıkan gizemli parazit vakaları ülkeyi alarma geçirdi. Bilim insanları olaya el attı. Hayvan refahını gözeten yöntemler denenmeye başlandı.

Şehirde artan gizemli parazit! Bilim insanları sahaya indi
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
09.08.2025
09:56
|
GÜNCELLEME:
09.08.2025
09:56

'nın başkenti ’deki tilkilerde artan pire vakaları, şehir sakinleri için de ciddi bir tehdit oluşturmaya başladı. Leibniz Hayvanat Bahçesi ve Yaban Hayatı Araştırma Enstitüsü (Leibniz-IZW), özellikle “insan piresi” olarak bilinen Pulex irritans türünün hem yaban hayvanlarına hem de evcil hayvanlara ve insanlara bulaşabildiğini açıkladı.

Son haftalarda kentin güneybatısı, batısı ve Mitte ilçelerinde yuvalarının yakınında yedi ağır vaka tespit edildi. Tilkilerin okul bahçeleri, parklar ve evlerin bahçeleri gibi insanlara yakın alanlarda yaşaması, bulaşma riskini önemli ölçüde artırıyor.

Şehirde artan gizemli parazit! Bilim insanları sahaya indi

DÖNGÜYÜ KIRMAK İÇİN YENİ YÖNTEMLER DENENİYOR

Bilim insanları, Berlin Senatosu ile birlikte pire döngüsünü kırmak için hayvan refahını gözeten bir yöntem deniyor. Pire taşıyan tilkilere özel yemler verilerek parazitlerin ölmesi ve hayvanların yeniden enfekte olmasının önlenmesi hedefleniyor. Yetkililer, tilkilerin vurulması veya bölgeden uzaklaştırılmasının ise pirelerin daha geniş alanlara yayılma riskini artırabileceğini vurguluyor.

Şehirde artan gizemli parazit! Bilim insanları sahaya indi

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Uzmanlar, pire ısırıklarının genellikle ardışık yuvarlak izler bıraktığını, bu izlerin kaşınmaması gerektiğini ve evcil hayvanlarda siyah noktalar veya yoğun kaşınma gibi belirtilerin pire varlığına işaret edebileceğini hatırlatıyor. Pire tespit edilen evcil hayvanların veteriner hekim kontrolüne götürülmesi ve ev ortamının detaylı şekilde temizlenmesi öneriliyor.

Şehirde artan gizemli parazit! Bilim insanları sahaya indi
