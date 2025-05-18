53 yıl sonra Dünya'ya düşen Kosmos 482 uzay aracının son anları kamerada

1972 yılında Sovyetler Birliği tarafından Venüs'e gönderilmek üzere fırlatılan ancak hedefine ulaşamayan uzay aracı Kosmos 482, 53 yıl sonra 10 Mayıs 2025'te Dünya atmosferine kontrolsüz bir şekilde giriş yaptı.

Science Alert'in haberine göre, Kosmos 482, Sovyetler'in iddialı Venera programı kapsamında fırlatılmıştı. Amaç, Güneş Sistemi'nin en sıcak ve en zorlu gezegenlerinden biri olan Venüs'e başarılı bir iniş gerçekleştirmekti.

Ancak fırlatmadan kısa süre sonra yaşanan bir arıza, sondanın Dünya yörüngesinden çıkamamasına neden oldu. Venüs'e ulaşması beklenen araç, planlandığı gibi ilerleyemedi ve yörüngede takılı kaldı.

Şimdi ise Almanya'daki bir radar istasyonu tarafından çekilen görüntüler, başarısızlıkla sonuçlanan bu sondanın son kez görüldüğü anları ortaya koydu.