Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Instagram'dan tepki çeken özellik! Çocuklar tehlikede

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Instagram'dan tepki çeken bir özellik geldi. Uygulamaya sokulan yeni özellikle, kullanıcıların bulundukları konumu uygulama üstünden paylaşma imkanı tanıyor. Ancak bu özelliğin çocuklar için risk taşıması tartışmalara neden oldu. ABD’de 37 eyaletin başsavcısı, Instagram’ın yeni “Harita” özelliğinin çocuklar ve kullanıcı gizliliği açısından ciddi riskler taşıdığını belirten ortak bir mektup yayımladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Instagram'dan tepki çeken özellik! Çocuklar tehlikede
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
14.08.2025
saat ikonu 09:23
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
saat ikonu 09:39

En çok kullanılan fotoğraf paylaşma platformu olan Instagram'ın geçtiğimiz haftalarda uygulamaya soktuğu bir özelliği infiale neden oldu. Harita özelliği, kullanıcıların konumlarını uygulama üzerinden paylaşmasına olanak tanıyor.

Durum, ABD'deki yetkilileri harekete geçirdi. Ülke genelindeki 37 eyaletin başsavcısı, özelliğin özellikle reşit olmayan kullanıcılar için tehlike oluşturabileceğini vurguladı. New Mexico Başsavcısı Raúl Torrez öncülüğünde yazılan mektupta, Meta’dan acil önlemler alınması talep edildi.

Instagram'dan tepki çeken özellik! Çocuklar tehlikede

Savcılar, Meta'dan özelliğin reşit olmayanlarda tamamen devre dışı bırakılması ve kullanıcıların konum verilerinin nasıl kullanılacağı konusunda net bilgilendirilme talebinde bulundu.

CİNSEL İSTİSMAR RİSKİ

Mektupta, “Sınırsız konum paylaşımı, çocukların cinsel istismara uğrayabilecekleri gerçek dünya hedefleri haline gelmesini kolaylaştırabilir” uyarısı yapıldı. Instagram CEO’su Adam Mosseri, özelliğin kullanıcıların iki kez onay vermesiyle aktif hale geldiğini belirterek kullanıcıların özellikle ilgili karışıklık yaşadığını söyledi. Ancak çok sayıda kullanıcı ise, arkadaşlarının konumlarını ekran görüntüsü alıp paylaştığını ve özelliği kapatmaya çalışırken zorlandıklarını belirtti.

Instagram'dan tepki çeken özellik! Çocuklar tehlikede

DEVRE DIŞI BIRAKILABİLİR

Meta sözcüsü Andy Stone da, Harita özelliğinin varsayılan olarak kapalı olduğunu, kullanıcıların istedikleri zaman devre dışı bırakabileceğini ve ebeveynlerin çocuklarının konum paylaşımını kontrol edebileceğini açıkladı. Ancak eyalet savcıları, kullanıcıların özelliği kolayca kapatabilmesi için basit bir çözüm talep etti.

Instagram'dan tepki çeken özellik! Çocuklar tehlikede

Harita özelliği, Kongre’de de tartışma yarattı. Senatörler Marsha Blackburn ve Richard Blumenthal, Zuckerberg’e Harita özelliğinin kaldırılması çağrısında bulundu.

Meta, geçmişte çocukları korumada yaşadığı ihlaller ve açılan davalar nedeniyle ek baskı altında. New Mexico eyaleti, daha önce Meta’ya çocukları cinsel içerik ve taciz mesajlarına maruz bırakmakla ilgili dava açmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Instagram'da beğendiğiniz videoları başkasının görmesini nasıl engellersiniz?
3 Nisan Instagram çöktü mü sorusunun cevabı aranıyor
Instagram'a MSN esintisi: 2000'li yılların efsane özelliği geri döndü!
ETİKETLER
#ölüm
#yaşlı
#konya
#acil durum
#Sağlık
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.