Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Instagram'da beğendiğiniz videoları başkasının görmesini nasıl engellersiniz?

Instagram'ın yeni "Friends" sekmesi ile beğendiğiniz Reels videoları arkadaşlarınızın ekranında görünmeye başladı. Neyse ki bu paylaşımı kapatmak oldukça kolay. İşte Reels'ta beğendiğiniz videoları arkadaşlarınızın görmesini kapatma yöntemi.

Beğendiğiniz komik video, dans eden kedi ya da biraz "garip" sayılabilecek bir ... Hepsi artık sadece sizin değil, arkadaşlarınızın da ekranında beliriyor olabilir. Instagram'ın son güncellemesiyle birlikte Reels'ta like attığınız içerikler, yeni "Friends" (Arkadaşlar) sekmesinde görünür hale geldi.

Instagram Başkanı Adam Mosseri, "uygulamayı daha katılımcı, sosyal ve arkadaşlarınızla ilgil alanlarınızı keşfedebileceğiniz bir platform" haline getirmek amacıyla yeni özelliği geliştirdiklerini belirtmiş olsa da pek çok kişi, beğendikleri videonun ifşa edilmesini tepkiyle karşıladı.

Peki Instagram'da beğendiğiniz videoların başkaları tarafından görülmesini nasıl engelleyebilirsiniz? İşte çok basit yöntemi.

Instagram'da beğendiğiniz videoları başkasının görmesini nasıl engellersiniz?

FRIENDS (ARKADAŞLAR) SEKMESİ NEDİR?

"Reels" bölümünün yanında artık yeni bir "Friends" (Arkadaşlar) sekmesi yer alıyor. Burada kullanıcılar, arkadaşlarının beğendiği Reels videoları listesini görebiliyor.

Yani siz bir videoya like attığınızda, profil fotoğrafınız söz konusu paylaşımın altında görünür hale geliyor ve arkadaşlarınız da bunu fark edebiliyor. Üstelik profil fotoğrafınıza tıklayarak size doğrudan mesaj da gönderebiliyorlar. Benzer şekilde aynı işlemi siz de yapabiliyorsunuz.

Instagram'da beğendiğiniz videoları başkasının görmesini nasıl engellersiniz?

INSTAGRAM'DA BEĞENDİĞİNİZ REELS'LARI GİZLEMEK İÇİN ADIM ADIM REHBER

Instagram, yeni özellikle ilgili olarak gizliliğinizi koruyabileceğiniz bir ayar da sunuyor. İşte beğenilerinizin başkaları tarafından görünmesini engellemenin yolu:

  • Android veya iOS fark etmeksizin Instagram uygulamasını açın.
  • Alt menüdeki profil simgesine dokunarak kendi profil sayfanıza geçin.
  • Ekranın sağ üst köşesinde yer alan üç yatay çizgi (≡) simgesine dokunarak menüyü açın.
  • Açılan menüden "İçeriklerini kimler görebilir?" bölümünü bulun ve "Arkadaşlar sekmesindeki hareketler" adlı seçeneğe tıklayın.
  • Karşınıza çıkan ayarlar arasından "Hiç kimse" seçeneğini işaretleyin.
Instagram'da beğendiğiniz videoları başkasının görmesini nasıl engellersiniz?

Bunu yaptıktan sonra artık beğendiğiniz Reels'leri kimse göremez.

Sıkça Sorulan Sorular

Instagram "Arkadaşlar" sekmesi nedir?
"Arkadaşlar" sekmesi, arkadaşlarınızın beğendiği Reels içeriklerini görmenizi sağlar. Siz bir videoyu beğendiğinizde, bu bilgi arkadaşlarınızla otomatik olarak paylaşılır.
