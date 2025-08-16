Belgelere göre Facebook, Instagram ve WhatsApp’ta kullanılan Meta AI dahil olmak üzere şirketin sohbet botlarına, çocuklarla romantik ya da cinsel içerikli konuşmalar yapma imkânı tanınmış. Dahası, bu yönergeler Meta’nın hukuk, kamu politikası, mühendislik ekipleri ve baş etik sorumlusu tarafından da onaylanmış.

Belgelerdeki örnekler ise oldukça rahatsız edici. Meta AI’nin, gömleksiz bir çocuğa “senin her zerren bir şaheser, benim için çok değerli bir hazinesin” gibi ifadeler kullanmasının kabul edilebilir sayıldığı görülüyor. Ancak botların çocuklara doğrudan cinsel eylemleri tarif etmesi yasak kategorisinde tutulmuş.

META: “HATALI NOTLAR EKLENMİŞ, KALDIRILDI”

Meta sözcüsü Andy Stone, sızan belgelerdeki ifadelerin yanlış olduğunu savunarak, “Politikalarımız çocuklara yönelik kışkırtıcı davranışlara izin vermez. Belgede olmaması gereken hatalı notlar yer almış ve bunlar daha sonra kaldırılmıştır” dedi. Ancak çocuk güvenliği savunucuları, Meta’nın güncel politikaları kamuya açıklamadan güven vermesinin mümkün olmadığını vurguluyor. Reuters’in aktardığına göre şirket, yeni politika belgesini paylaşmayı reddetti.

IRKÇI İFADELER VE YANLIŞ BİLGİYE DE İZİN VERİLMİŞ

Belgelerde yalnızca çocuklarla ilgili değil, nefret söylemleriyle ilgili de tartışmalı maddeler bulunuyor. Örneğin siyahilerin beyazlardan “daha az zeki” olduğu yönündeki bir iddianın istatistiksel verilerle desteklenmiş gibi sunulması “uygun” görülmüş.

Ayrıca botların yanlış bilgi üretmesine, bilginin doğruluğunun sorgulanabileceği notlar eklenmesi koşuluyla izin verildiği belirtiliyor.

YASAKLAR VE İSTİSNALAR

Belgelere göre: