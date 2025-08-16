Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
28°
Editor
 Emir Yücel

Meta AI’de büyük skandal: Çocuklarla cinsel içerikli konuşmalar yapılmasına izin verilmiş

Ele geçirdiği 200 sayfalık “GenAI: Content Risk Standards” başlıklı dahili doküman, Meta’nın sohbet botları için uyguladığı kuralları gün yüzüne çıkardı.

Meta AI’de büyük skandal: Çocuklarla cinsel içerikli konuşmalar yapılmasına izin verilmiş
16.08.2025
16.08.2025
saat ikonu 11:27

Belgelere göre Facebook, Instagram ve WhatsApp’ta kullanılan dahil olmak üzere şirketin sohbet botlarına, çocuklarla romantik ya da cinsel içerikli konuşmalar yapma imkânı tanınmış. Dahası, bu yönergeler Meta’nın hukuk, kamu politikası, mühendislik ekipleri ve baş etik sorumlusu tarafından da onaylanmış.

Meta AI’de büyük skandal: Çocuklarla cinsel içerikli konuşmalar yapılmasına izin verilmiş

Belgelerdeki örnekler ise oldukça rahatsız edici. Meta AI’nin, gömleksiz bir çocuğa “senin her zerren bir şaheser, benim için çok değerli bir hazinesin” gibi ifadeler kullanmasının kabul edilebilir sayıldığı görülüyor. Ancak botların çocuklara doğrudan cinsel eylemleri tarif etmesi yasak kategorisinde tutulmuş.

Meta AI’de büyük skandal: Çocuklarla cinsel içerikli konuşmalar yapılmasına izin verilmiş

META: “HATALI NOTLAR EKLENMİŞ, KALDIRILDI”

Meta sözcüsü Andy Stone, sızan belgelerdeki ifadelerin yanlış olduğunu savunarak, “Politikalarımız çocuklara yönelik kışkırtıcı davranışlara izin vermez. Belgede olmaması gereken hatalı notlar yer almış ve bunlar daha sonra kaldırılmıştır” dedi. Ancak savunucuları, Meta’nın güncel politikaları kamuya açıklamadan güven vermesinin mümkün olmadığını vurguluyor. Reuters’in aktardığına göre şirket, yeni politika belgesini paylaşmayı reddetti.

Meta AI’de büyük skandal: Çocuklarla cinsel içerikli konuşmalar yapılmasına izin verilmiş

IRKÇI İFADELER VE YANLIŞ BİLGİYE DE İZİN VERİLMİŞ

Belgelerde yalnızca çocuklarla ilgili değil, nefret söylemleriyle ilgili de tartışmalı maddeler bulunuyor. Örneğin siyahilerin beyazlardan “daha az zeki” olduğu yönündeki bir iddianın istatistiksel verilerle desteklenmiş gibi sunulması “uygun” görülmüş.

Ayrıca botların üretmesine, bilginin doğruluğunun sorgulanabileceği notlar eklenmesi koşuluyla izin verildiği belirtiliyor.

YASAKLAR VE İSTİSNALAR

Belgelere göre:

  • Ünlülerin çıplak görüntülerini üretmek yasak. Ancak “örtülü çıplaklık” veya mizahi çıplaklık içeren görsellere izin veriliyor.
  • Çocukların kavga ettiği sahneler üretilebiliyor, fakat kanlı ya da ölüm içerikli sahnelere izin yok.
  • Yetişkinlerin, hatta yaşlıların şiddet gördüğü sahneler ise serbest bırakılmış.
ETİKETLER
#meta
#yanlış bilgi
#aı
#Çocuk Güvenliği
#Etik Eğitimi
#Sohbet Botları
#Nefret Söylemi
#Teknoloji
