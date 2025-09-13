Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Eğitim
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

İBB yurtlarına başvuru sonuçları açıklandı!

İBB'nin yükseköğrenim öğrenci yurtları başvuruları tamamlandı. Bu yıl 17 bin 270 genç başvuru yaparken, sonuçlar yurt.ibb.istanbul adresinden duyuruldu. Kesin kayıtlar 15 Eylül’den itibaren başlayacak. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İBB yurtlarına başvuru sonuçları açıklandı!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.09.2025
saat ikonu 11:11
|
GÜNCELLEME:
13.09.2025
saat ikonu 11:19

Büyükşehir Belediyesi (), üniversite öğrencilerine yönelik hizmetlerini genişleterek yükseköğrenim yurtları başvurularının sonuçlarını resmen açıkladı. 2021 yılında ilk kez hayata geçirilen bu proje kapsamında, yeni akademik yıl için başvurular 25 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. Başvuru yoğunluğu dikkat çekerken, toplamda 17 bin 270 genç İBB yurtlarında kalmak için form doldurdu. Sonuçlar, gençlerin kolayca erişebilmesi için yurt.ibb.istanbul internet sitesinde yayımlandı.

İBB yurtlarına başvuru sonuçları açıklandı!

BAŞVURU ŞARTLARI VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

İBB yurtlarına kabul için belirli şartlar arandı. T.C. vatandaşı olup örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan öğrenciler başvurabildi. Ek olarak, öğrencinin eğitim gördüğü kurumun İstanbul sınırları içinde olması, ailesinin (anne-baba) il dışında ikamet etmesi, zorunlu staj hariç brüt asgari ücretin 1,5 katı üzerinde ücretli işte çalışmaması, kamu personeli olmaması, depremzede olup olmadığı, başvuru tarihinde 30 yaşını doldurmamış olması gibi kriterler ön plandaydı.

İBB yurtlarına başvuru sonuçları açıklandı!

Değerlendirme sürecinde ise çok sayıda unsur dikkate alındı. Öğrencinin eğitim programı tipi (örgün, açık veya uzaktan öğretim), lisans/ön lisans ayrımı, devlet veya vakıf üniversitesi tercihi, YKS yerleştirme puanı, mevcut öğrenciler için not ortalaması, vakıf üniversitelerinde burs oranı, yaş, çalışma durumu ve geliri, aile yapısı (sağ, vefat etmiş veya ayrılmış), anne-baba meslekleri ve gelir seviyesi, engellilik durumu, şehit yakını veya gazi/gazi çocuğu olup olmadığı, depremzede kontenjanı gibi unsurlar objektif bir sıralama için kullanıldı. Bu kriterler, sadece İstanbul dışından gelen gençlerin önceliklendirilmesini sağladı.

İBB yurtlarına başvuru sonuçları açıklandı!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
KYK taahhütname onayı nasıl yapılır 2025? GSB KYK yurt sonuçları açıklandı
ETİKETLER
#istanbul
#ibb
#üniversite öğrencileri
#barınma
#Yükseköğrenim Yurtları
#Öğrenci Barınımı
#Eğitim
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.