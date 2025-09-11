KYK taahhütname onayı nasıl yapılır 2025? GSB KYK yurt sonuçları açıklandı

2025-2026 eğitim öğretim yılı için yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından bugün KYK yurt sonuçları duyuruldu. KYK yurt taahhütname onayının nasıl yapılacağı merak edildi.
Öğrenciler ilk kayıt ücretini ödemesinin ardından e-Devlet’te yer alan taahhütnameyi onaylayarak yurt kayıt işlemini tamamlamış olmakta. Süre içerisinde kaydını tamamlamayanlar öğrenciler yurt hakkı geçersiz sayılıyor. Devlet yurduna yerleşmeye hak kazanan öğrenciler dijital ortamda kayıt onay işlemini tamamlıyor. İşlemler e-Devlet üzerinden yapılıyor.
turkiye.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle sisteme giriş yapmanızın ardından arama kısmına "Yurt Taahhütname Onayı" yazarak işlemlerini tamamlayabilirler. Gençlik ve Spor Bakanlığı – Yurt Taahhütname Onayı hizmetini seçtikten sonra ad, soyad, okul, yerleştiğiniz yurt bilgilerinin doğruluğunu kontrol ediniz. Okudum, kabul ediyorum seçeneğine tıkladıktan sonra işleminiz tamamlanacaktır.