Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

KYK taahhütname onayı nasıl yapılır 2025? GSB KYK yurt sonuçları açıklandı

Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt sonuçları açıklanırken adaylar KYK taahhütname onayı nasıl yapılır araştırmasına başladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre bugün sonuçlar açıklandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KYK taahhütname onayı nasıl yapılır 2025? GSB KYK yurt sonuçları açıklandı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.09.2025
saat ikonu 16:12
|
GÜNCELLEME:
11.09.2025
saat ikonu 16:12

2025-2026 eğitim öğretim yılı için yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından bugün KYK yurt sonuçları duyuruldu. KYK yurt taahhütname onayının nasıl yapılacağı merak edildi.

KYK TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR 2025?

Öğrenciler ilk kayıt ücretini ödemesinin ardından ’te yer alan taahhütnameyi onaylayarak yurt kayıt işlemini tamamlamış olmakta. Süre içerisinde kaydını tamamlamayanlar öğrenciler yurt hakkı geçersiz sayılıyor. Devlet yurduna yerleşmeye hak kazanan öğrenciler dijital ortamda kayıt onay işlemini tamamlıyor. İşlemler e-Devlet üzerinden yapılıyor.

KYK taahhütname onayı nasıl yapılır 2025? GSB KYK yurt sonuçları açıklandı

KYK YURT TAAHHÜTNAME ONAYI NEREDEN YAPILIR?

turkiye.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle sisteme giriş yapmanızın ardından arama kısmına "Yurt Taahhütname Onayı" yazarak işlemlerini tamamlayabilirler. Gençlik ve Spor Bakanlığı – Yurt Taahhütname Onayı hizmetini seçtikten sonra ad, soyad, okul, yerleştiğiniz yurt bilgilerinin doğruluğunu kontrol ediniz. Okudum, kabul ediyorum seçeneğine tıkladıktan sonra işleminiz tamamlanacaktır.

ETİKETLER
#e-devlet
#kyk yurtları
#Yurt Taahhütname
#Kyk Yurt Onayı
#Yurt Kayıt
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.