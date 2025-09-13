Menü Kapat
TGRT Haber
Hava Durumu
25°
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek 13 Eylül? Kalabak Mahallesi'nde 125 saatlik kesinti

İzmir su kesintisinin biteceği saat merak konusu haline gelirken İZSU 13 Eylül su kesintisi ne zaman bitecek belli oldu.

İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek 13 Eylül? Kalabak Mahallesi'nde 125 saatlik kesinti
Bugün 'de erken saatlerden itibaren olan su kesintisinin biteceği saat beklenirken kesinti bilgilerini paylaştı. 13 Eylül Cumartesi günü meydana gelen arızanın sonlanacağı saat netleşti.

İZSU İZMİR SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK 13 EYLÜL?

ALİAĞA – Kalabak
Neden: Pompa arızası
Suların geleceği saat: 18.09.2025 – 18:45

İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek 13 Eylül? Kalabak Mahallesi’nde 125 saatlik kesinti

– Atmaca, Bahçelievler, Ertuğrul, Fatih, Gaziosmanpaşa, Maltepe, , Zafer
Neden: Yeraltı su seviyelerinin azalması ve yoğun kullanım
Suların geleceği saat: 13.09.2025 – 16:00

BERGAMA – Atmaca, Bahçelievler, Fatih, Gaziosmanpaşa, Maltepe, Selçuk, Zafer
Neden: Ana boru arızası
Suların geleceği saat: 12.09.2025 – 23:00

BERGAMA – Zafer
Neden: Ana boru arızası
Suların geleceği saat: 12.09.2025 – 11:15

BERGAMA – Küçükkaya, Yalnızev
Neden: Ana boru arızası
Suların geleceği saat: 12.09.2025 – 11:00

İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek 13 Eylül? Kalabak Mahallesi’nde 125 saatlik kesinti

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

BEYDAĞ – Çiftlikköy
Neden: Ana boru arızası
Suların geleceği saat: 13.09.2025 – 13:00

BORNOVA – Gürpınar, Kemalpaşa
Neden: Branşman arızası
Suların geleceği saat: 13.09.2025 – 16:35

BORNOVA – Rafet Paşa
Neden: Ana boru arızası
Suların geleceği saat: 13.09.2025 – 16:00

İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek 13 Eylül? Kalabak Mahallesi’nde 125 saatlik kesinti

DİKİLİ – Bademli
Neden: Ana boru arızası
Suların geleceği saat: 11.09.2025 – 11:15

FOÇA – Cumhuriyet, Mustafa Kemal Atatürk
Neden: Ana boru arızası
Suların geleceği saat: 13.09.2025 – 14:00

KARABURUN – İskele
Neden: Ana boru arızası
Suların geleceği saat: 13.09.2025 – 13:00

KARŞIYAKA – Donanmacı
Neden: Branşman arızası
Suların geleceği saat: 13.09.2025 – 16:00

İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek 13 Eylül? Kalabak Mahallesi’nde 125 saatlik kesinti

İZMİR MENDERES, SELÇUK, SEFERİHİSAR SU KESİNTİSİ

KEMALPAŞA – Yukarıkızılca Merkez
Neden: Yoğun tüketim ve debi azalması
Suların geleceği saat: 13.09.2025 – 17:00

– Barbaros
Neden: Ana boru arızası
Suların geleceği saat: 13.09.2025 – 16:00

SEFERİHİSAR – Camikebir, Sığacık
Neden: Ana boru bağlantı çalışması
Suların geleceği saat: 13.09.2025 – 17:00

SELÇUK – Atatürk
Neden: Vana arızası
Suların geleceği saat: 13.09.2025 – 14:24

URLA – Torasan
Neden: Ana boru arızası
Suların geleceği saat: 13.09.2025 – 15:10

#izmir
#Menderes
#Bergama
#su kesintisi
#arıza
#izsu
#selçuk
#Aktüel
