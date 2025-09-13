İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek 13 Eylül? Kalabak Mahallesi’nde 125 saatlik kesinti

Bugün İzmir'de erken saatlerden itibaren olan su kesintisinin biteceği saat beklenirken İZSU kesinti bilgilerini paylaştı. 13 Eylül Cumartesi günü meydana gelen arızanın sonlanacağı saat netleşti.

İZSU İZMİR SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK 13 EYLÜL?

ALİAĞA – Kalabak

Neden: Pompa arızası

Suların geleceği saat: 18.09.2025 – 18:45

BERGAMA – Atmaca, Bahçelievler, Ertuğrul, Fatih, Gaziosmanpaşa, Maltepe, Selçuk, Zafer

Neden: Yeraltı su seviyelerinin azalması ve yoğun kullanım

Suların geleceği saat: 13.09.2025 – 16:00

BERGAMA – Atmaca, Bahçelievler, Fatih, Gaziosmanpaşa, Maltepe, Selçuk, Zafer

Neden: Ana boru arızası

Suların geleceği saat: 12.09.2025 – 23:00

BERGAMA – Zafer

Neden: Ana boru arızası

Suların geleceği saat: 12.09.2025 – 11:15

BERGAMA – Küçükkaya, Yalnızev

Neden: Ana boru arızası

Suların geleceği saat: 12.09.2025 – 11:00

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

BEYDAĞ – Çiftlikköy

Neden: Ana boru arızası

Suların geleceği saat: 13.09.2025 – 13:00

BORNOVA – Gürpınar, Kemalpaşa

Neden: Branşman arızası

Suların geleceği saat: 13.09.2025 – 16:35

BORNOVA – Rafet Paşa

Neden: Ana boru arızası

Suların geleceği saat: 13.09.2025 – 16:00

DİKİLİ – Bademli

Neden: Ana boru arızası

Suların geleceği saat: 11.09.2025 – 11:15

FOÇA – Cumhuriyet, Mustafa Kemal Atatürk

Neden: Ana boru arızası

Suların geleceği saat: 13.09.2025 – 14:00

KARABURUN – İskele

Neden: Ana boru arızası

Suların geleceği saat: 13.09.2025 – 13:00

KARŞIYAKA – Donanmacı

Neden: Branşman arızası

Suların geleceği saat: 13.09.2025 – 16:00

İZMİR MENDERES, SELÇUK, SEFERİHİSAR SU KESİNTİSİ

KEMALPAŞA – Yukarıkızılca Merkez

Neden: Yoğun tüketim ve debi azalması

Suların geleceği saat: 13.09.2025 – 17:00

MENDERES – Barbaros

Neden: Ana boru arızası

Suların geleceği saat: 13.09.2025 – 16:00

SEFERİHİSAR – Camikebir, Sığacık

Neden: Ana boru bağlantı çalışması

Suların geleceği saat: 13.09.2025 – 17:00

SELÇUK – Atatürk

Neden: Vana arızası

Suların geleceği saat: 13.09.2025 – 14:24

URLA – Torasan

Neden: Ana boru arızası

Suların geleceği saat: 13.09.2025 – 15:10