İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek 13 Eylül? Kalabak Mahallesi’nde 125 saatlik kesinti

Bugün İzmir'de erken saatlerden itibaren olan su kesintisinin biteceği saat beklenirken İZSU kesinti bilgilerini paylaştı. 13 Eylül Cumartesi günü meydana gelen arızanın sonlanacağı saat netleşti.
ALİAĞA – Kalabak
Neden: Pompa arızası
Suların geleceği saat: 18.09.2025 – 18:45
BERGAMA – Atmaca, Bahçelievler, Ertuğrul, Fatih, Gaziosmanpaşa, Maltepe, Selçuk, Zafer
Neden: Yeraltı su seviyelerinin azalması ve yoğun kullanım
Suların geleceği saat: 13.09.2025 – 16:00
BERGAMA – Atmaca, Bahçelievler, Fatih, Gaziosmanpaşa, Maltepe, Selçuk, Zafer
Neden: Ana boru arızası
Suların geleceği saat: 12.09.2025 – 23:00
BERGAMA – Zafer
Neden: Ana boru arızası
Suların geleceği saat: 12.09.2025 – 11:15
BERGAMA – Küçükkaya, Yalnızev
Neden: Ana boru arızası
Suların geleceği saat: 12.09.2025 – 11:00
BEYDAĞ – Çiftlikköy
Neden: Ana boru arızası
Suların geleceği saat: 13.09.2025 – 13:00
BORNOVA – Gürpınar, Kemalpaşa
Neden: Branşman arızası
Suların geleceği saat: 13.09.2025 – 16:35
BORNOVA – Rafet Paşa
Neden: Ana boru arızası
Suların geleceği saat: 13.09.2025 – 16:00
DİKİLİ – Bademli
Neden: Ana boru arızası
Suların geleceği saat: 11.09.2025 – 11:15
FOÇA – Cumhuriyet, Mustafa Kemal Atatürk
Neden: Ana boru arızası
Suların geleceği saat: 13.09.2025 – 14:00
KARABURUN – İskele
Neden: Ana boru arızası
Suların geleceği saat: 13.09.2025 – 13:00
KARŞIYAKA – Donanmacı
Neden: Branşman arızası
Suların geleceği saat: 13.09.2025 – 16:00
KEMALPAŞA – Yukarıkızılca Merkez
Neden: Yoğun tüketim ve debi azalması
Suların geleceği saat: 13.09.2025 – 17:00
MENDERES – Barbaros
Neden: Ana boru arızası
Suların geleceği saat: 13.09.2025 – 16:00
SEFERİHİSAR – Camikebir, Sığacık
Neden: Ana boru bağlantı çalışması
Suların geleceği saat: 13.09.2025 – 17:00
SELÇUK – Atatürk
Neden: Vana arızası
Suların geleceği saat: 13.09.2025 – 14:24
URLA – Torasan
Neden: Ana boru arızası
Suların geleceği saat: 13.09.2025 – 15:10