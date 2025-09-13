Cumhurbaşkanı başdanışmanı hayatını kaybetti! Mesai arkadaşı duyurdu

İstanbul
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti. Kılıç’ın vefatını, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Cemil Ertem sosyal medya hesabından duyurdu.
Ertem paylaşımında, “Değerli mesai arkadaşımız, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç‘ı kaybettik. Çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesine Allah’tan sabırlar diliyorum.” ifadelerini kullandı.
https://x.com/cemilertem/status/1966734933927367162
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşma metinlerini de hazırlayan Hamdi Kılıç, uzun yıllardır Cumhurbaşkanlığı bünyesinde görev yapıyordu.