Öğrencilerin yurt sorununa farklı çözüm: 'Maliyet yarı yarıya düşecek'

Tüm Yurt İşverenleri Sendikası (TÜYİSEN) Genel Sekreteri Ömer Kurtan, üniversitelerin açılmasına az bir zaman kala YKS sonuçlarının açıklandığı bu günlerde öğrencilerin barınma sorununu sıfıra indirecek bir öneriyi yetkililere sunduklarını belirtti.

"ÖZEL YURTLAR CAN ÇEKİŞİR HALDE"

Kurtan, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın son yıllarda Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü yurtlarına yaptığı yatırımlar neticesinde neredeyse birçok ilde her müracaat eden öğrencinin Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına kabul edebilecek kapasiteye ulaşıldığını ifade ederek şunları söyledi: "Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün kapasiteyi büyük oranda artırmasından sonra birkaç il haricinde, özel yurtlar ya yurtlarına kilit vurarak tasfiye etmiş ya da yüzde 40-60 doluluk oranlarıyla adeta can çekişir hale gelmiştir.

Bugünkü maliyetlerle Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne bir öğrencinin yıllık maliyeti 18-19 bin TL'ye ulaşmışken diğer tarafta boş kapasite olan ve zayi olan bir milli servet var. Özel Yurt İşverenleri Sendikası olarak yetkililere sesleniyoruz. Biz özel yurtlar olarak devlete maliyeti 18-19 bin TL'leri bulan rakamların yarısına bu hizmeti vermeye hazırız.

"ÖZEL YURTLARDAKİ BOŞ KAPASİTELER DE DEĞERLENDİRİLSİN"

Devletimizin yeni yatırım ve kapasite artırımları yerine özel sektörün boş kapasitelerini değerlendirmesini öneriyoruz. Sistemin işleyişi olarak da öğrenciler Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün yurtlarına yurt başvurusunu yaparken ikinci bir seçenekle özel yurtlar için de başvuru yapabilecek. Özel yurtlar için başvuran öğrenci devlet tarafından maliyetinin tamamını değil de bir kısmını yani 8-10 bin TL'sini karşılayacağını bilerek başvuru yapacaktır."