Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Eğitim
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Öğrencilerin yurt sorununa farklı çözüm: 'Maliyet yarı yarıya düşecek'

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelerin açılmasına sayılı günler kalırken öğrenciler için en önemli sorunların başında barınma geliyor. Yurtlarda kalmak isteyen öğrenciler için farklı bir öneri sunuldu. Buna göre özel yurtlardaki boş kapasiteler de değerlendirilerek maliyetin 18-19 bin TL'nin yarısına düşeceği belirtildi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Öğrencilerin yurt sorununa farklı çözüm: 'Maliyet yarı yarıya düşecek'
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.09.2025
saat ikonu 21:33
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
saat ikonu 21:33

Tüm Yurt İşverenleri Sendikası (TÜYİSEN) Genel Sekreteri Ömer Kurtan, üniversitelerin açılmasına az bir zaman kala YKS sonuçlarının açıklandığı bu günlerde öğrencilerin barınma sorununu sıfıra indirecek bir öneriyi yetkililere sunduklarını belirtti.

"ÖZEL YURTLAR CAN ÇEKİŞİR HALDE"

Kurtan, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın son yıllarda Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü yurtlarına yaptığı yatırımlar neticesinde neredeyse birçok ilde her müracaat eden öğrencinin Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına kabul edebilecek kapasiteye ulaşıldığını ifade ederek şunları söyledi: "Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün kapasiteyi büyük oranda artırmasından sonra birkaç il haricinde, özel yurtlar ya yurtlarına kilit vurarak tasfiye etmiş ya da yüzde 40-60 doluluk oranlarıyla adeta can çekişir hale gelmiştir.

Öğrencilerin yurt sorununa farklı çözüm: 'Maliyet yarı yarıya düşecek'

Bugünkü maliyetlerle Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne bir öğrencinin yıllık maliyeti 18-19 bin TL'ye ulaşmışken diğer tarafta boş kapasite olan ve zayi olan bir milli servet var. Özel Yurt İşverenleri Sendikası olarak yetkililere sesleniyoruz. Biz özel yurtlar olarak devlete maliyeti 18-19 bin TL'leri bulan rakamların yarısına bu hizmeti vermeye hazırız.

Öğrencilerin yurt sorununa farklı çözüm: 'Maliyet yarı yarıya düşecek'

"ÖZEL YURTLARDAKİ BOŞ KAPASİTELER DE DEĞERLENDİRİLSİN"

Devletimizin yeni yatırım ve kapasite artırımları yerine özel sektörün boş kapasitelerini değerlendirmesini öneriyoruz. Sistemin işleyişi olarak da öğrenciler Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün yurtlarına yurt başvurusunu yaparken ikinci bir seçenekle özel yurtlar için de başvuru yapabilecek. Özel yurtlar için başvuran öğrenci devlet tarafından maliyetinin tamamını değil de bir kısmını yani 8-10 bin TL'sini karşılayacağını bilerek başvuru yapacaktır."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da bugünden itibaren başladı! 30 yaş üstü öğrencilere müjde
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Marketler pazar günleri kapalı olsun önerisi! Bakanlıkla görüşüldü: Yeni düzenleme masada
ETİKETLER
#Öğrenci Barınma
#Özel Yurtlar
#Kredi Yurtlar Kurumu
#Tüyİsen
#Yurt Maliyetleri
#Eğitim
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.