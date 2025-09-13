Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Avrupa ülkelerinde tüm banka işlemleri 2 günlüğüne duracak! Tarih verdiler

Avrupa Birliği (AB) ülkelerini kapsayan Avro Bölgesi'nde 25-26 Aralık’taki Noel tatili nedeniyle banka işlemleri durdurulacak. Bu süreye hafta sonu tatilinin de dahil olmasıyla beraber sürecin 4 güne kadar uzayacağı tahmin ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Avrupa ülkelerinde tüm banka işlemleri 2 günlüğüne duracak! Tarih verdiler
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.09.2025
saat ikonu 14:37
|
GÜNCELLEME:
13.09.2025
saat ikonu 14:37

’nde (ortak para birimi ve yasal ödeme aracı olarak euroyu seçen 20 Avrupa Birliği ülkesi olarak biliniyor) banka işlemleri, 25-26 Aralık’taki Noel tatili nedeniyle iki gün boyunca askıya alınacak. Bu tarihlerde maaş ödemeleri, fatura tahsilatları ve şirketler arası transferler durdurulacak.

Avro Bölgesi'nde her yıl 1 Mayıs, paskalya ve Noel gibi bayramlarda bankalarda nedeniyle işlemler duruyor.

’nın (ECB) yönettiği TARGET2 ödeme sistemi ve buna bağlı SEPA (Avrupa Tek Ödeme Alanı) ağı bu tarihlerde kapalı olacak. Bu nedenle tüm sınır ötesi ve arası viremler geçici olarak askıya alınacak.

Avrupa ülkelerinde tüm banka işlemleri 2 günlüğüne duracak! Tarih verdiler

SÜREÇ 4 GÜNE UZAYABİLİR

İşlemleri askıya alma süreci resmi olarak iki günle sınırlı olsa da, tatil ve hafta sonunun birleşmesiyle gecikmelerin dört güne kadar uzaması da bekleniyor.

Bu durum özellikle maaş ve sosyal yardım ödemelerini bekleyen vatandaşları, fatura tahsilatı yapan şirketleri ve tedarikçi ödemelerine bağlı sektörleri yakından etkileyecek.

Avrupa ülkelerinde tüm banka işlemleri 2 günlüğüne duracak! Tarih verdiler

SEPA, AB DIŞI ÜLKELERİ DE KAPSIYOR

Sistem tüm AB ülkelerini kapsıyor ancak SEPA yalnızca AB ile sınırlı değil. SEPA bölgesine dahil olan AB dışı ülkeler arasında İngiltere, İsviçre, San Marino, Vatikan, Andorra, Monako, İzlanda, Norveç ve Lihtenştayn da bulunuyor.

Avrupa ülkelerinde tüm banka işlemleri 2 günlüğüne duracak! Tarih verdiler

BU DURUMDAN TÜRKİYE'DE ETKİLENİYOR MU?

Türkiye, Arnavutluk, Belarus ve Ukrayna ise IBAN sistemini kullanıyor ancak SEPA bölgesine dahil değiller.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bankacılıkta tarihi yeni dönem: Kuantum güvenlik sağlandı
Türkiye’de banka şubesi ve ATM Sayısı değişti! İşte en çok şubesi olan banka
ETİKETLER
#transfer
#bankacılık
#Avrupa Merkez Bankası
#bankalar
#tatil
#avro bölgesi
#finans
#Noel Tatil
#Target2
#Sepa
#Noel
#Target2
#Sepa
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.