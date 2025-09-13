Avrupa ülkelerinde tüm banka işlemleri 2 günlüğüne duracak! Tarih verdiler

Avro Bölgesi’nde (ortak para birimi ve yasal ödeme aracı olarak euroyu seçen 20 Avrupa Birliği ülkesi olarak biliniyor) banka işlemleri, 25-26 Aralık’taki Noel tatili nedeniyle iki gün boyunca askıya alınacak. Bu tarihlerde maaş ödemeleri, fatura tahsilatları ve şirketler arası transferler durdurulacak.

Avro Bölgesi'nde her yıl 1 Mayıs, paskalya ve Noel gibi bayramlarda bankalarda tatil nedeniyle işlemler duruyor.

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) yönettiği TARGET2 ödeme sistemi ve buna bağlı SEPA (Avrupa Tek Ödeme Alanı) transfer ağı bu tarihlerde kapalı olacak. Bu nedenle tüm sınır ötesi ve bankalar arası viremler geçici olarak askıya alınacak.

SÜREÇ 4 GÜNE UZAYABİLİR

İşlemleri askıya alma süreci resmi olarak iki günle sınırlı olsa da, tatil ve hafta sonunun birleşmesiyle gecikmelerin dört güne kadar uzaması da bekleniyor.

Bu durum özellikle maaş ve sosyal yardım ödemelerini bekleyen vatandaşları, fatura tahsilatı yapan şirketleri ve tedarikçi ödemelerine bağlı sektörleri yakından etkileyecek.

SEPA, AB DIŞI ÜLKELERİ DE KAPSIYOR

Sistem tüm AB ülkelerini kapsıyor ancak SEPA yalnızca AB ile sınırlı değil. SEPA bölgesine dahil olan AB dışı ülkeler arasında İngiltere, İsviçre, San Marino, Vatikan, Andorra, Monako, İzlanda, Norveç ve Lihtenştayn da bulunuyor.

BU DURUMDAN TÜRKİYE'DE ETKİLENİYOR MU?

Türkiye, Arnavutluk, Belarus ve Ukrayna ise IBAN sistemini kullanıyor ancak SEPA bölgesine dahil değiller.