Bankacılıkta tarihi yeni dönem: Kuantum güvenlik sağlandı

Ueno Bank, SignQuantum’un kuantum dirençli dijital imza çözümü ile QANplatform’un kuantum güvenlik destekli blockchain teknolojisini kullanmaya başladı. Bu sistem sayesinde belgelerin hash değerleri post-kuantum imzalarla güvenli şekilde kaydediliyor. Böylece üçüncü taraf zaman damgasına ihtiyaç duyulmadan belgelerin bütünlüğü garanti altına alınıyor.

NEDEN ÖNEMLİ?

Bilindiği üzere klasik bilgisayarların kırmakta zorlandığı birçok kriptografik algoritma, kuantum bilgisayarlar sayesinde saniyeler içinde çözülebiliyor. Bu da e-imzaların ve dijital belgelerin hukuki geçerliliğini tehlikeye atıyor. ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST) de 2030’a kadar kuantum dirençli kriptografinin benimsenmesini öneriyor.

İLK UYGULAMA BELGELERDE

Ueno Bank, kuantum güvenlik hamlesini günlük iş süreçlerinin temeli olan belgelerden başlatarak hayata geçirdi. Banka, mevcut e-imza iş akışlarını post-kuantum imzalarla güçlendiren SignQuantum çözümüyle müşterilerinin verilerini matematiksel olarak doğrulanabilir güvenlik katmanlarıyla koruma altına aldı.