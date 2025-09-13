Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Yasemin Güldemir

Bankacılıkta tarihi yeni dönem: Kuantum güvenlik sağlandı

Paraguay’ın en büyük bankası Ueno Bank, dijital güvenlikte çığır açan bir uygulamaya imza attı. Banka, 2,2 milyon müşterisine ait e-imzalı belgeleri ve dijital operasyonlarını kuantum bilgisayarların oluşturabileceği tehditlere karşı korumak için dünyanın ilk kuantum dirençli sistemini devreye aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bankacılıkta tarihi yeni dönem: Kuantum güvenlik sağlandı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.09.2025
saat ikonu 13:40
|
GÜNCELLEME:
13.09.2025
saat ikonu 14:05

Ueno Bank, SignQuantum’un kuantum dirençli dijital imza çözümü ile QANplatform’un kuantum güvenlik destekli teknolojisini kullanmaya başladı. Bu sistem sayesinde belgelerin hash değerleri post-kuantum imzalarla güvenli şekilde kaydediliyor. Böylece üçüncü taraf zaman damgasına ihtiyaç duyulmadan belgelerin bütünlüğü garanti altına alınıyor.

Bankacılıkta tarihi yeni dönem: Kuantum güvenlik sağlandı

NEDEN ÖNEMLİ?

Bilindiği üzere klasik bilgisayarların kırmakta zorlandığı birçok kriptografik algoritma, kuantum bilgisayarlar sayesinde saniyeler içinde çözülebiliyor. Bu da e-imzaların ve dijital belgelerin hukuki geçerliliğini tehlikeye atıyor. ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST) de 2030’a kadar kuantum dirençli kriptografinin benimsenmesini öneriyor.

Bankacılıkta tarihi yeni dönem: Kuantum güvenlik sağlandı

İLK UYGULAMA BELGELERDE

Ueno Bank, kuantum güvenlik hamlesini günlük iş süreçlerinin temeli olan belgelerden başlatarak hayata geçirdi. Banka, mevcut e-imza iş akışlarını post-kuantum imzalarla güçlendiren SignQuantum çözümüyle müşterilerinin verilerini matematiksel olarak doğrulanabilir güvenlik katmanlarıyla koruma altına aldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fitch, Türk bankacılık sektörünü değerlendirdi
ETİKETLER
#blockchain
#Kuantum Güvenliği
#Post-kuantum Imza
#Dijital Imza
#Kuantum Dirençli Kriptografi
#E-imza
#Ueno Bank
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.