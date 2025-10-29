Brezilya'da uyuşturucu operasyonunda çatışma: En az 60 ölü var

Latin Amerika ülkelerinden Brezilya'da gerçekleştirilen narkotik baskınında sokaklar adeta savaş alanına döndü. Polisler ile uyuşturucu çetesinin üyeleri arasında çatışma çıktı.

Rio de Janeiro Eyalet Valisi Claudio Castro, yaptığı açıklamada, "Comando Vermelho" adlı suç örgütünün bölgede yayılmasını durdurmayı amaçlayan, 2 bin 500 polisin görevlendirildiği operasyon düzenlendiğini belirtti.

SOKAKLAR SAVAŞ ALANI

Castro, 32 zırhlı araçla desteklenen güvenlik güçlerinin, Rio de Janeiro'nun kuzeyinde yer alan Alemao ve Penha bölgelerine girdiğini kaydetti. Çıkan çatışmalar sonrası silah sesleri ve dumanlar yükseldi.

POLİSE İHA'LARLA SALDIRDILAR

Güvenlik güçlerinin operasyon sırasında silahlı direnişle karşılaştığını söyleyen Vali Castro, suçluların polis ve sivillerin üzerine patlayıcılar bırakmak için insansız hava araçları kullandığını açıkladı.

4'Ü POLİS EN AZ 60 ÖLÜ

operasyon kapsamında ilk belirlemelere göre, 4'ü polis 60 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

ONLARCA ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Güvenlik güçlerinin en az 81 kişiyi gözaltına aldığını vurgulayan Castro, eyalet tarihindeki en geniş kapsamlı operasyonun gerçekleştirildiğini ifade etti.

Castro, bölge sakinlerine operasyon süresince evlerinden çıkmamaları uyarısında bulundu.