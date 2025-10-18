Menü Kapat
 Yusuf Özgür Bülbül

Brezilya'da korkunç kaza: En az 15 ölü, 17 yaralı!

Brezilya’nın Pernambuco eyaletinde, Brumado-Santa Cruz do Capibaribe seferini yapan bir tur otobüsü kontrolden çıkarak takla attı. Yerel saatle 19.45 sıralarında, Saloa kenti yakınlarında BR-423 karayolunda meydana gelen feci kazada ilk belirlemelere göre en az 15 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır olmak üzere 17 kişi yaralandı...

Brezilya'da korkunç kaza: En az 15 ölü, 17 yaralı!
’nın Pernambuco eyaletinde Brumado-Santa Cruz do Capibaribe seferini gerçekleştiren tur otobüsünün devrilmesi sonucu en az 15 kişi hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı açıklandı.

KAYALIKLARA ÇARPTI, ŞERİDE GERİ DÖNDÜ

Brezilya’da bir meydana geldi. Yetkililer, Bahia eyaletinin Brumado kentinden Pernambuco eyaletinin Santa Cruz do Capibaribe kentine sefer gerçekleştiren tur otobüsünün dün akşam yerel saat ile 19.45 sıralarında Pernambuco’daki Saloa kentinin yakınlarındaki BR-423 karayolunda yaptığını aktardı. Brezilya polisi, kazanın otobüs şoförünün aracın kontrolünü kaybederek ters şeride geçmesi, yol kenarındaki kayalara çarpması ve daha sonra doğru şeride dönüp kum setine çarparak takla atmasıyla meydana geldiğini aktardı.

Brezilya’da korkunç kaza: En az 15 ölü, 17 yaralı!

2 ŞOFÖR DE KURTULDU

Brezilya Federal Karayolları Polisi’nin (PRF) ilk incelemelerine göre kazada otobüsteki 30’dan fazla yolcudan en az 15’i hayatını kaybetti, 2’si ağır olmak üzere 17 kişi ise yaralandı. Polisin açıklamasında ayrıca, olay anında otobüste bulunan iki şoförün de kazadan kurtulduğu belirtilirken, emniyet kemeri takmayan bazı yolcuların devrilen otobüsün camlarından fırladığı kaydedildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Dom Moura Bölge Hastanesi’ne sevk etti.

FREN ARIZASINA BAĞLADI

Kaza anında direksiyon başında bulunan ve hafif yaralanan şoför yetkililere, aracın kontrolünü fren arızası nedeniyle kaybettiğini açıkladı. Yetkililerin şoföre yaptığı alkol testinden normal sonuç çıkmasının ardından şoför ilk önce bir sağlık kuruluşuna, daha sonra da Pernambuco eyaletinin Garanhuns bölgesindeki karakola sevk edildi. Yetkililer, bölgeye gelen acil sağlık hizmetleri, itfaiye, askeri polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını sonlandırmasının ardından kazaya ilişkin incelemeleri eyalet polisinin yürüteceğini belirtti. Açıklamada, 19.45 sıralarında kapatılan karayolunun, ekiplerin çalışmasının ardından yerel saat ile 04.00 sıralarında yeniden trafiğe açıldığı kaydedildi.

