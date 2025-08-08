Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Fitch, Türk bankacılık sektörünü değerlendirdi

Fitch Raitings, 2025 yılının ilk çeyreği için Türk bankacılık sektörünü değerlendirdi. Raporda dezenflasyon süreci, sektördeki kredi payı, faiz oranlarının etkisi belirtildi.

Fitch, Türk bankacılık sektörünü değerlendirdi
KAYNAK:
ForInvest Haber
|
GİRİŞ:
08.08.2025
17:31
|
GÜNCELLEME:
08.08.2025
17:31

2025 yılının ilk çeyreğinde , yüksek TL , yavaşlayan ve piyasa dalgalanmalarının etkisiyle zorlu bir dönem geçirirken, sorunlu kredi oranlarının arttığını, marjların daraldığını ve sermaye yeterlilik rasyosunun gerilediğini bildirdi.

Fitch, Türk bankacılık sektörünü değerlendirdi

Fitch’in raporuna göre, bankaların işletme kârı/ortalama risk ağırlıklı varlıklar (RWA) oranı, 2024’ün son çeyreğindeki yüzde 4,7’den 2025’in ilk çeyreğinde yüzde 3,9’a düştü. Bu gerilemede düşük kredi ve menkul kıymet getirileri, hacimlerdeki zayıflama ve hâlâ yüksek seyreden mevduat fonlama maliyetleri etkili oldu. Ticari gelirlerdeki toparlanma sınırlı kaldı. Takipteki kredi üretimi, 2024’ün son çeyreğindeki yüzde 1,3’ten 2025’in ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda yüzde 2,1’e yükseldi.

Fitch, Türk bankacılık sektörünü değerlendirdi

Stage 2 (yakın izlemedeki) kredilerin toplam krediler içindeki payı yüzde 9,1 seviyesinde kaldı. Takipteki kredilere ayrılan özel karşılık oranı ise yüzde 66’dan yüzde 64’e geriledi.

Fitch, Türk bankacılık sektörünü değerlendirdi

DEZENFLASYON SÜRECİNİ SEKTEYE UĞRATABİLİR

Mart ayında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından piyasalarda dalgalanma yaşandığını hatırlatan Fitch, bu tür gelişmelerin dezenflasyon sürecini sekteye uğratabileceğini ve lira üzerindeki baskıyı artırabileceğini belirtti.

Fitch, Türk bankacılık sektörünü değerlendirdi

Mart sonuna kadar görece istikrar sayesinde bankaların mevduatlarının payı yüzde 36’dan yüzde 34’e düştü ancak sonrasında yaklaşık 12 milyar dolar artış görüldü. Bankaların ortalama ana sermaye yeterlilik oranı (Tier 1), 2024 sonundaki yüzde 14,6’dan 2025’in ilk çeyreğinde yüzde 12,9’a geriledi. Fitch, bu düşüşün yabancı para risk ağırlıklı varlıklara yönelik düzenleyici esnekliklerin azaltılması, operasyonel düzeltmeler ve ödenen temettülerden kaynaklandığını bildirdi.

