Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş 200 bin lira zarar uyarısı yaptı

Finans Analisti İslam Memiş, sosyal medya hesabı üzerinden piyasaları değerlendiren bir yayın gerçekleştirdi. İşte Memiş'ten yatırımcılar için kritik uyarılar...

DOLAR VE EURO İÇİN BEKLEMEK GEREKİYOR

Dolar kuru 40 Lira 62 kuruş seviyesinde stabil. Euro/dolar paritesi ise 1.1632 yani 1.16 seviyesinin üzerinde olduğunu söyleyen Memiş, hedefin 1.18 seviyesi olduğunu yani tekrar gecikmiş olan arkadaşların biraz daha beklemesi gerektiğini belirtti. Memiş, "Euro/TL kuru 47 lira 38 kuruş seviyesinde. Yine euro/dolar paritesi yükselince Euro/TL kuru ister istemez yükseldi." dedi.

Uluslararası piyasalarda ons altın 3385 dolar seviyesinde, 0,50 puanlık bir değer artışı olduğunu ifade etti. Memiş, "Yarın Amerika-Rusya arasındaki gerginliğin sonuçlarını yavaş yavaş göreceğiz. Özellikle 3385 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılırsa iki tane direnç seviyemiz olduğunu dün akşamki videomda anlattım: 3440 dolar seviyesi ve devamında 3.500 dolar seviyesi. Ancak olumlu bir açıklama gelirse bu sefer de 3305, devamında 3.280 dolar destek seviyesini göreceğiz. Dün akşam da aynısını ifade etmiştim. Bir kırılım olacak. Sert bir kırılma olacak. Ya aşağı ya yukarı. %50-%50 bir ihtimal var ve dolayısıyla yarın fotoğraf biraz daha netleşecek." diyerek yatırımcıları uyardı.

ALTIN FİYATLARINDA DESTEK SEVİYESİ NERESİ?

Gram altın serbest piyasalarda 4.435 lira seviyesinde. Yine 4350-4450 lira bant aralığını takip ettiğini belirten Memiş, gergin bir açıklama gelirse hedefin 4.500 lira seviyesinde olacağını ancak olumlu bir açıklama gelirse 4.350 lira destek seviyesini takip etmeye devam edeceğini belirtti.

GÜMÜŞ İÇİN BEKLEMEYE DEVAM

Memiş, "Uluslararası piyasalarda gümüşün ons fiyatı 38.19 dolar seviyesinde. Bu hafta için zaten 38 dolar seviyesini bekliyorduk. Burada bir sürprizle karşılaşmadık. Yine yükseliş yönü beklentimiz devam ettiği için gümüşü beklemeye, tutmaya devam ediyoruz. Gümüşün gram fiyatı 49 L 95 kuruş seviyesinde ama bugün 50 lira seviyesinin üzeri görüldü. Yine 55 lira seviyemiz hedef konumunda olduğu için nakde ihtiyacımız yoksa beklemeye devam ediyoruz. Ancak kar satışları mutlaka gelecektir. Amerika-Rusya arasındaki gergin açıklamalar pozitif yönde olursa, biraz daha yumuşama haberleri görürsek, altın tarafında gördüğümüz düşüşleri de gümüş tarafında mutlaka göreceğiz. Teknik olarak da 48 lira seviyesi destek konumunda gümüşün gram fiyatında. Ama agresif bir açıklama gelirse, olumsuz bir açıklama gelirse 52 lira direnci var. O yüzden %50-%50 ihtimal: aşağıda 48 lira, yukarıda 52 lira. Bu bant aralığını takip etmeye devam ediyoruz." dedi.

HANGİ YATIRIM DAHA UCUZ?

Memiş, "Gelelim bugünkü başlığımıza: Fırsatlar var. Nasıl fırsatlar var ve hangisi daha ucuz? Bunun cevabını vereceğim. Şu anda benim gördüğüm kadarıyla bütün enstrümanlar yukarı yönlü hareketler devam etse de dolar ucuz kaldı. Bir: Dolar ucuz. İki: Bitcoin %50 ucuz. İkisinin ucuz olduğunu söyleyebilirim. Diğerleri şu anda belirsizliğini koruyor. Yine dolar endeksi ve en azından altın-gümüş rasyosunda da sabit, sakin bir seyir var. Dolar endeksi 98.14, altın-gümüş rasyosu 88.74. Sakin seyir devam ediyor." dedi.

KIRILMAYI AVANTAJA ÇEVİRİN

Altın ve gümüş fiyatlarının yükseldiğini belirten Memiş, kırılmayla fiyatların ya yukarı ya da aşağı yönlü geleceğini açıkladı. Peki, altın fiyatları bu kadar, gümüş fiyatları bu kadar yükselmişken nasıl bir hamle yapılır? Memiş, yatırımcıya bunu avantaja nasıl çevireceğini anlattı.

Memiş, "Benim varlıklarım bankada ama ben bunu fiziki istiyorum. Dolayısıyla bankadaki makas aralıkları açık olduğu için ben burada zarar ediyorum. Al-sat yaparken zarar ediyorum vesaire. Veya kişi diyor ki, ben şimdi ev alacağım, araba alacağım. Benim altınım var, gümüşüm var. Bunu ben satacağım ama bankayla serbest piyasalar arasında yaklaşık 200 lira makas farkı var. Yani ben 1 kilo altında 200.000 Lira zarar ederim.

Ben de diyorum ki: O zaman sen fiziki olarak bankandan parayı al, serbest piyasalarda boz. Yani aradaki zarardan bu şekilde kurtulursun. Ama bazı arkadaşlar da diyor ki: “Ben fiziki olarak istiyorum, bankadaki varlıklarımı ne yapabilirim?”

FİZİKİ ALTINA GEÇMEK İÇİN FIRSAT

İşte altın ve gümüş tarafında yaşanan bu yükselişler de aslında fizikîye geçmek için bir fırsat sunuyor. Bunu satarsın, ons altın, ons gümüş veya gram altın, gram gümüş gerilediği zaman tekrar zararsız bir şekilde serbest piyasalarda bunu TL ile veya dolarla satın alabilirsiniz. O yüzden bu yükselişler aslında fizikiye dönmek için de bir fırsat sunduğunu söyleyebilirim."