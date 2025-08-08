Menü Kapat
Editor
 Bengü Sarıkuş

Doğal gaz faturası desteği devam edecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz'de gerçekleştirilen yeni doğal gaz keşif çalışmalarına ilişkin açıklamalar yaptı ve vatandaşa yönelik fatura desteğinin durumuyla ilgili güncel bilgiler paylaştı. İşte detaylar...

08.08.2025
08.08.2025
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı bir televizyon programında 'ye enerji sevkiyatından, enerji kaynaklarına kadar pek çok değerlendirmede bulundu. İşte Bakan Bayraktar'ın açıklamalarında öne çıkanlar:

Doğal gaz faturası desteği devam edecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı

Türkiye açısından bölgemizin istikrar içinde olması büyük önem arz ediyor. Bu ülkemizin lehine olan bir durumdur. Komşularımızın iyi durumda olması istikrarın sağlanmış olması her zaman Türkiye açısından iyi bir durumdur. Suriye özel bir konuma sahip zira 14 yıl süren bir iç savaştan sonra Suriye'nin geldiği noktada özellik 8 Aralık'tan sonra Baas rejiminin devrilmesiyle beraber artık orada yeni bir dönem başladı.

Doğal gaz faturası desteği devam edecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı

Bu yeni yönetimin Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyarak Suriye'nin istikrarını sağlaması hakikaten bizim için çok önemli. İlk günden itibaren biz orada hayatı normalleştirecek çalışmaları hep yoğun bir şekilde gündeme alıp çalışmalar yaptık. Bizim alanımızda enerji altyapısının kurulması insanların günlük hayatını devam ettirebilmesi açısından önem arz ediyor.

TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİLER İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

Türkiye'de yaklaşık 3 milyon Suriyeli var. Bu kardeşlerimizin gönüllü şekilde yurtlarına dönmeyle alakalı da oradaki hayatın normale dönmesi önemlidir. 14 yıllık iç savaştan çıkmış bir ülke altyapının nasıl olduğunu tahmin edebilirsiniz.

Doğal gaz faturası desteği devam edecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı

Hemen 8 Aralık'tan sonra Suriye'ye çok geniş teknik heyet gönderdik. Şam'a kadar arkadaşlarımız gittiler ve durum tespiti yaptılar. Kısa, orta ve uzun vadede enerji alt yapısını ayağa kaldırmak için neler yapılacağı için çalışmalar yürüttüler. Suriye'ye günlük akışı başladı. Azeri gazı Türkiye üzerinden Suriye'ye gidiyor. Kapasitemiz 6 milyon metreküp. Şuan günlük 3,4 milyon metreküp gaz akışı var. Burada bir ticaret söz konusu.

28 TEMMUZ'DA REKOR ENERJİ KULLANIMI

Sıcaklıklar özellikle Temmuz ayında çok arttı. Vatandaşlarımız evlerine klima aldılar, daha yoğun klima kullanımı gerçekleşti. sistemimiz 120 bin megavatlık bir kurulu gücümüz var. Elektrikteki arz güvenliği meselesi anlık bir mesele. Sıcakların çok yoğun olduğu dönemde özellikle akşam 7 ile 10 arasında tüketimler arttı. Bu saatlerde güneş enerjisinden faydalanamadık. O hafta rüzgarın azalmasıyla buradan elde ettiğimiz üretim de azaldı. Doğal gaz ve kömür ile elektrik üretmek durumunda kaldık. 1 milyar 239 milyon kilovat bir kullanım rekoru kırıldı 28 Temmuz'da.

Doğal gaz faturası desteği devam edecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı

FATURALARDA DESTEK DEVAM EDECEK Mİ?

İlk 6 ayda yaklaşık 100 bin elektrikli araç satılmış. Bunlar da tüketime katkı yapacak. Yapay zeka vs. Bunlar hep tüketimini artıracak. Biz de üretim kapasitemizi artırmalıyız. Güneş ve rüzgar enerjisinde yatırımlarımız devam ediyor. Kısa vadede elektrik kesintisi görmüyoruz.

Doğal gaz faturası desteği devam edecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı

Faturalarda son 2 yılda elektrik ve doğal gaz olmak üzere toplam destek rakamımız 900 milyar lirayı aşmış durumda. Bu yıl ise şu an itibarıyla ilk 6 ayda 387 milyar lira oldu, yıl sonuna kadar bu rakam 700 milyar lirayı bulacak. Vatandaşımızın enerji faturalarını düşük tutmaya çalışıyoruz. Bu destek devam edecek.

Doğal gaz faturası desteği devam edecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı

DAR GELİRLİ VATANDAŞA DESTEK DEVAM EDECEK

Enflasyondaki hedefleri gözeterek ilerliyoruz. Dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Doğal gaz ve kömürdeki fiyat artışları olsa da biz desteklere devam edeceğiz. Bu destek programı dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik verimli hale gelmesi önemli. 1 trilyon liranın üzerine çıkacak bir destekten bahsediyoruz. Çok enerji kullanan vatandaşlarımızı, bu da toplam rakamda yüzde 3'e denk geliyor. Bu vatandaşlarımızı destek programından çıkarıyoruz.

Doğal gaz faturası desteği devam edecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı

Nisan ayından itibaren faturalarınızda devletin ne kadarı karşıladığı bilgileri gitmeye başladı vatandaşlarımıza. Önümüzdeki dönem destek talepleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

TÜRKİYE'Yİ ENERJİDE BAĞIMSIZ HALE GETİRECEĞİZ

Sakarya Gaz Sahası'ndaki keşif Cumhuriyet tarihin en önemli projelerinden biri. Türkiye Yüzyılı'nda biz Türkiye'yi enerjide bağımsız hale getireceğiz. 2016'dan beri başladığımız petrol ve doğal gaz üretiminde kendi gemileriyle doğal gaz ve petrol arayan bir konuma geldik. Enerji filomuza iki yeni gemi katıldı. Sadece kendi coğrafyamızda değil farklı coğrafyalarda arama faaliyetlerine başladık. 2020 yılında rekor doğal gaz keşfi var. 2023 Ağustos'ta da kullanmaya başladık.

9,5 milyon metreküp gaz üretimi yapıyoruz ve bu 4 milyon hanenin ihtiyacını karşılıyor. İkinci faz çalışmaları devam ediyor. Osmangazi Gemimiz Filyos Limanı'na geçti. Günlük ek 10 milyon metreküp üretim yapacağız. Seneye ikinci fazı bitirmiş olacağız. 2026 Ağustos'una geldiğimizde 20 milyon metreküp üretimle 8 milyon hanenin üretimini karşılayacağız. Hedefimiz 3. fazda 2028 yılının ortasında üretim kapasitemizi 40 milyon metreküpe çıkarmak.

Doğal gaz faturası desteği devam edecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı

KARADENİZ'DE YENİ KEŞİF

Bu iki gemiden birini yeni keşif ve Karadeniz gaz sahasında kullanılmak için alındı. Bu sene içinde Karadeniz'e geçecek. İlki yolda Eylül ayında ülkemize ulaşacak. İkinci gemimiz Akdeniz'de, Libya'da belki Somali'de kullanılacak.

Doğal gaz faturası desteği devam edecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı

Mayıs ayında Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküplük ilave gaz bulduk. 30 milyar dolar ekonomik değeri var. Batı Karadeniz yeni kuyular açma hedefimiz var. Karadeniz'deki petrol ve doğal gaz varlığına inanıyoruz. Şuanda gaz odaklı gidiyoruz. Akdeniz'de şuanda 9 sondajımız var. Bu verileri kullanarak önemli potansiyel olan yerleri belirleyeceğiz. Marmara'da bir çalışmamız olacak.

Doğal gaz faturası desteği devam edecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı

Osmangazi Yüzer Üretim Platformu'muzun aktivasyonu devam ediyor. Bir fabrika inşa ediyoruz. Bunların bir kısmı yurt içinde bir kısmı yurt dışında yapılıyor"

