Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Savunma Teknolojileri
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

BAYKAR, Anadolu'daki ilk üretim üssünü kuruyor

Dev firmaların üretim tesisleri açmasıyla gündeme gelen Samsun'da bu kez yerli üretim üssü için aksiyon alındı. BAYKAR, Anadolu'daki ilk üretim üssünü Samsun'a kuruyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
BAYKAR, Anadolu'daki ilk üretim üssünü kuruyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.08.2025
saat ikonu 11:27
|
GÜNCELLEME:
08.08.2025
saat ikonu 11:27

Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, 'ın Anadolu'daki ilk üssünü, 400 dönümlük özel endüstri bölgesi ile Samsun'da kuracağını açıkladı.

BAYKAR, Anadolu'daki ilk üretim üssünü kuruyor

Chery, MKE gibi dev yatırımlarla gündeme gelen Samsun, şimdi de BAYKAR'ın 400 dönümlük alanda gerçekleştireceği yatırımla gündeme geldi. Başkan Halit Doğan, özel bir endüstri bölgesi ile yatırımın Samsun'da hayata geçeceğini ifade etti.

Milli hamlesinin mimarı BAYKAR'ın Samsun'daki yatırımı hakkında bilgi veren Başkan Doğan, "Dünyanın ve havacılık alanında önemli kuruluşlarından, milli teknoloji hamlemizin mimarı 'BAYKAR', Anadolu'daki ilk üretim üssünü 400 dönümlük özel endüstri bölgesi ile Samsun'umuzda kuruyor.

BAYKAR, Anadolu'daki ilk üretim üssünü kuruyor

Cumhuriyetin ikinci yüzyılı Samsun'umuzun yüzyılı oluyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır'a, Haluk Bayraktar'a ve Selçuk Bayraktar'a, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız, Samsun Milletvekilimiz Mehmet Muş'a ve emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Ülkemize ve gazi şehir Samsun'umuza hayırlı olsun" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türkiye’nin 2035'e kadar 100 milyar euro harcaması gerekiyor
ASELSAN 78,5 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı
ETİKETLER
#samsun
#üretim
#yatırım
#havaçılık
#baykar
#savunma
#Teknoloji
#Savunma Teknolojileri
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.