Ankara'da fırtına dehşeti: Konteynır evi yerinden uçurdu, bir can kaybı

Ankara’da öğle saatleri sonrasında fırtına etkili oldu. Ayaş'ta fırtına sebebiyle hobi bahçesindeki konteynır ev yerinden söküldü.

İlhanköy Mahallesi’nde şiddetli rüzgarın etkisiyle hobi bahçesinde bulunan bir konteynır ev devrildi. Konteynır evin içinde bulunan Üçler K. isimli vatandaş konteynırının içerisinde savularak kafasını çarptı.

Konteynırın devrildiğini fark eden çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Üçler K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.