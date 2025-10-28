Menü Kapat
Hava Durumu
14°
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

11 il için kuvvetli yağış uyarısı: Saat verildi! Sel, su baskını, yıldırım...

Meteoroloji kuvvetli yağış nedeniyle 11 il için "sarı" kodlu uyarıda bulundu. Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olması gerekiyor.

11 il için kuvvetli yağış uyarısı: Saat verildi! Sel, su baskını, yıldırım...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, öğle saatlerinden gece saatlerine kadar kuzeybatı kesimlerde beklenen yağışların; Batı , ve çevreleri ile ve 'nın kuzeybatısında kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

11 il için kuvvetli yağış uyarısı: Saat verildi! Sel, su baskını, yıldırım...

Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Kuvvetli beklenen, Ankara, Bilecik, Bolu, Eskişehir, Kastamonu, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

11 il için kuvvetli yağış uyarısı: Saat verildi! Sel, su baskını, yıldırım...

Vatandaşların , su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

