11 il için kuvvetli yağış uyarısı: Saat verildi! Sel, su baskını, yıldırım...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, öğle saatlerinden gece saatlerine kadar kuzeybatı kesimlerde beklenen yağışların; Batı Karadeniz, Sakarya ve Bilecik çevreleri ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzeybatısında kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Kuvvetli yağış beklenen, Ankara, Bilecik, Bolu, Eskişehir, Kastamonu, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.