Ankara'da namaz vaktinde minare yıkıldı

Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı Çanıllı Mahallesi'nde yoğun sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Olumsuz hava şartlarında bir facia atlatıldı.

CEMAAT İÇERİDEYKEN YAŞANMASI YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ

Güçlü fırtına bir caminin minaresini yıktı. Olayın namaz vaktinde yaşanması ve içeride cemaatin bulunmasına karşın herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması büyük teselli kaynağı oldu.

YAN TARAFA DEVRİLMESİ FACİAYI ÖNLEDİ

Bir facianın önüne geçen etken ise minarenin caminin yan tarafına devrilmesi oldu. Minarenin düşmesiyle camide ve çevrede maddi hasar meydana geldi.