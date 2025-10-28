Ankara'da namaz vaktinde minare yıkıldı

Kategoriler
Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı Çanıllı Mahallesi'nde yoğun sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Olumsuz hava şartlarında bir facia atlatıldı.
Güçlü fırtına bir caminin minaresini yıktı. Olayın namaz vaktinde yaşanması ve içeride cemaatin bulunmasına karşın herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması büyük teselli kaynağı oldu.
Bir facianın önüne geçen etken ise minarenin caminin yan tarafına devrilmesi oldu. Minarenin düşmesiyle camide ve çevrede maddi hasar meydana geldi.