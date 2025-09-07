Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Eğitim
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Dünyanın zeka haritası açıklandı! Bu ülkeler sıralamaya damga vurdu

İnsan zekâsını ölçme çabası, ülkelerin ortalama zekâ seviyelerini karşılaştıran raporlarla güncellenmeye devam ediyor. Son verilere göre, zekâ haritasının zirvesinde Asya ülkeleri açık ara liderliği alırken, listenin ilk sırasında dört ülke birden yer alıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Dünyanın zeka haritası açıklandı! Bu ülkeler sıralamaya damga vurdu
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
07.09.2025
saat ikonu 11:00
|
GÜNCELLEME:
07.09.2025
saat ikonu 11:05

Zekâ, modern dünyanın en değerli varlıklarından biri olarak kabul edilir ve toplumların refahından teknolojik ilerlemesine kadar birçok alanda belirleyici bir rol oynar. Ancak zekâyı tek bir ölçütle tanımlamak ve onu ülke bazında karşılaştırmak, karmaşık ve tartışmalı bir konudur. Ortalama IQ (Zekâ Katsayısı) testleri, bir toplumun bilişsel yeteneklerine dair bir fikir verse de, bu testlerin kültürel farklılıklar, sistemleri ve ekonomik koşullar gibi birçok dış faktörden etkilendiği unutulmamalıdır.

Dünyanın zeka haritası açıklandı! Bu ülkeler sıralamaya damga vurdu

ZEKÂNIN ÖLÇÜTÜ MÜ, KÜLTÜREL BİR YANSIMA MI?

IQ testleri, problem çözme, mantık yürütme, hafıza ve uzamsal yetenekler gibi belirli bilişsel becerileri ölçer. Ancak bu testlerin, yaratıcılık, duygusal zekâ, sosyal beceriler veya kültürel birikim gibi zekânın diğer boyutlarını tam olarak yansıtamadığı yönünde eleştiriler bulunmaktadır. Uluslararası ölçekte yapılan IQ karşılaştırmaları, genellikle zekânın bir "yarış" gibi görülmesine neden olsa da, bu verilerin asıl amacı, bir toplumun eğitim ve beslenme gibi temel hizmetlere erişim kalitesini gözler önüne sermektir. Bir ülkenin ortalama IQ puanı, o ülkenin eğitim sisteminin, sağlık hizmetlerinin ve genel refah seviyesinin bir yansıması olarak da okunabilir.

Dünyanın zeka haritası açıklandı! Bu ülkeler sıralamaya damga vurdu

EN YÜKSEK ORTALAMA IQ'YA SAHİP 10 ÜLKE

Dünya genelinde en yüksek ortalama IQ puanına sahip ülkeler şunlardır.

10. Moğolistan (103 Ortalama IQ): Moğolistan, coğrafi koşullarına rağmen, ortalama IQ puanıyla listenin 10. sırasında yer alıyor.

Dünyanın zeka haritası açıklandı! Bu ülkeler sıralamaya damga vurdu

9. Rusya (103 Ortalama IQ): Rusya, köklü eğitim geleneği, bilim ve teknolojiye olan tarihi yatırımları sayesinde ortalama IQ puanını yüksek tutan ülkelerden biridir.

Dünyanın zeka haritası açıklandı! Bu ülkeler sıralamaya damga vurdu

8. Singapur (105 Ortalama IQ): Küçük bir şehir devleti olmasına rağmen, Singapur, dünyanın en iyi eğitim sistemlerinden birine sahiptir. Matematik ve bilim alanındaki üstün başarıları, ortalama IQ puanlarına da yansır.

Dünyanın zeka haritası açıklandı! Bu ülkeler sıralamaya damga vurdu

7. İran (106 Ortalama IQ): İran, özellikle bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemeleriyle dikkat çeken bir ülkedir. Ortalama IQ puanı, ülkenin bu alanlardaki yatırımlarıyla ilişkilendirilebilir.

Dünyanın zeka haritası açıklandı! Bu ülkeler sıralamaya damga vurdu

6. Japonya (106 Ortalama IQ): Dünyanın en yüksek ortalama IQ puanına sahip ülkelerinden Japonya, teknolojik gelişimi, inovasyonu ve eğitim sisteminin kalitesiyle bilinir. Disiplinli ve ezbere dayalı olmayan eğitim sistemi, çocukların bilişsel yeteneklerini geliştirmeye odaklanır.

Dünyanın zeka haritası açıklandı! Bu ülkeler sıralamaya damga vurdu

5. Güney Kore (106 Ortalama IQ): Güney Kore, "eğitim cenneti" olarak bilinir ve eğitime verilen önem, ortalama IQ puanlarına da doğrudan yansır. Öğrencilerin akademik başarıya odaklandığı ve disiplinli bir eğitim sistemiyle yetiştiği Güney Kore, bilim ve teknoloji alanındaki başarılarıyla bu potansiyelini göstermektedir.

Dünyanın zeka haritası açıklandı! Bu ülkeler sıralamaya damga vurdu

1. Sıra (107 Ortalama IQ): Çin, Tayvan, Hong Kong, Makao Listenin zirvesi, 107 ortalama IQ puanıyla tam dört ülke tarafından paylaşılıyor. Çin, Tayvan, Hong Kong ve Makao, eğitim sistemlerine yaptıkları büyük yatırımlar, kültürel olarak akademik başarıya verilen önem ve disiplinli çalışma ahlakı sayesinde dünya genelinde en yüksek ortalama IQ puanına sahip ülkeler arasında yer almaktadır. Bu durum, Asya'nın bilişsel yetenekler alanındaki üstünlüğünü bir kez daha kanıtlıyor.

Dünyanın zeka haritası açıklandı! Bu ülkeler sıralamaya damga vurdu

TÜRKİYE'NİN KONUMU: ORTALAMA IQ SEVİYESİ VE GELECEK POTANSİYELİ

Türkiye'nin ortalama IQ puanı 99.07 olup, dünya genelindeki sıralamada 46. sırada yer almaktadır. Bu, Türkiye'nin genel olarak küresel ortalamanın üzerinde bir zekâ seviyesine sahip olduğunu göstermekle birlikte, daha üst sıralardaki ülkelerle arasındaki farkı kapatmak için eğitim ve gelişim alanında atılacak adımların önemini vurgulamaktadır.

Dünyanın zeka haritası açıklandı! Bu ülkeler sıralamaya damga vurdu

ORTALAMA IQ SEVİYESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Ortalama IQ puanlarının ülkeler arasında farklılık göstermesinin temel nedenleri, genetikten çok çevresel faktörlerle ilişkilidir:

  • Eğitim Kalitesi ve Erişimi: Yüksek kaliteli, yaygın ve eşit eğitim sistemlerine sahip ülkelerde ortalama IQ puanları daha yüksek olma eğilimindedir. Eğitim, bilişsel becerilerin gelişiminde en önemli faktörlerden biridir.
  • Beslenme ve Sağlık: Özellikle çocukluk dönemindeki yeterli ve dengeli beslenme, beyin gelişimi için kritiktir. Yetersiz beslenme ve kötü sağlık koşulları, bilişsel yeteneklerin gelişimini olumsuz etkiler.
  • Ekonomik Gelişmişlik: Gelişmiş ve istikrarlı ekonomilere sahip ülkelerde, eğitim ve sağlık hizmetleri daha erişilebilir olduğu için ortalama IQ puanları daha yüksek olabilir.
Dünyanın zeka haritası açıklandı! Bu ülkeler sıralamaya damga vurdu
ETİKETLER
#Ekonomi
#Eğitim
#dünya sıralaması
#Zeka
#Iq Testleri
#Kültürel Farklılık
#Eğitim
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.