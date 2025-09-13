Frene basmadı feci kazaya neden oldu! O anlar kamerada

Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Ceylanlı Mahallesi’nde bulunan çevreyolunda yaşanan olayda, seyir halde olan İ.S. idaresindeki otomobil ile Ö.Ö. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otomobillerdeki yaralıları kurtararak sağlık ekiplerin teslim edildi. 4 kişinin yaralandığı feci kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.