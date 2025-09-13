Menü Kapat
25°
Gündem
Avatar
Editor
 Emir Yücel

Madende mahsur kalan işçiye ulaşıldı!

Denizli’nin Acıpayam ilçesine bağlı Karaismailler Mahallesi’nde faaliyet gösteren Kromtaş Metal Maden A.Ş.’ye ait Karanfil Ocakta dün saat 15.30 saatlerinde göçük meydana geldi. Göçükte mahsur kalan iki işçiden birisi kurtarıldı.

Madende mahsur kalan işçiye ulaşıldı!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.09.2025
saat ikonu 15:47
|
GÜNCELLEME:
13.09.2025
saat ikonu 15:47

'nin ilçesinde dün öğle saatlerinde bir krom madeninde meydana gelen göçükte mahsur kalan iki işçiden birisi kurtarıldı. Maden ocağının girişinden 20 metre ilerideki mesafede henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen göçükte, Beyağaçlı Hüseyin Turan ve madenin bulunduğu köyde ikamet eden Ömer Duran mahsur kaldı.

Madende mahsur kalan işçiye ulaşıldı!

Krom madenindeki göçükte mahsur kalmalarının ardından hem göz hem de sesli temas sağlanan işçilerin kurtarılması için , UMKE, jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra madencilerin katılıyla çalışması başlatıldı.

Madende mahsur kalan işçiye ulaşıldı!

Maden ocağında devam eden toprak kaymaları nedeniyle güçlükle yürütülen çalışmaların 24’üncü saatinde iççilerden Ömer Duran sağ olarak altından kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan madenci, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ETİKETLER
#arama kurtarma
#afad
#denizli
#göçük
#acıpayam
#Maden Göçükü
#Kurtarma Çalışması
#Madencilik Kazası
#Gündem
