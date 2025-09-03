Fatih’te çocuk durakları yeni eğitim yılına başladı

4-6 yaş arası çocuklara yönelik olarak hazırlanan programlarda; Okuma-Yazmaya Hazırlık, Fen ve Doğa Etkinlikleri, Değerler Eğitimi, Görsel Sanatlar, Drama, Müzik, İngilizce, Eğitici Oyunlar ve Zeka Oyunları gibi birçok ders yer alıyor. Eğitimler hafta içi sabah ve öğle grupları halinde veriliyor.

Kayıtlar online olarak “Etkinlik Başvuruları” üzerinden yapılabiliyor. Oryantasyon sürecini tamamlayan öğrencilerden yalnızca kırtasiye malzemeleri temin edilirken, gerekli evrak ve deneme sürecinin ardından kayıtlar onaylanıyor.

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Çocuklarımızın eğitim yolculuğuna ilk adımlarını attıkları bu merkezler, onlarınsosyal gelişimlerine de büyük katkı sağlıyor.

Minik yavrularımız için hazırladığımız bu ortamın ailelerimize de güven ve huzur verdiğini görmek bizleri mutlu ediyor.”