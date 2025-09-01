Menü Kapat
TGRT Haber
Eğitim
Banu İriç
Editor
 Banu İriç

Okullarda cep telefonu yasağı daha da genişletildi: Fransa'da ekrana karşı radikal önlemler

Fransa'da yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte ortaokullarda cep telefonu kullanımını tamamen yasakladı. 2018'den bu yana devam eden uygulama artık daha sıkı uygulanacak.

Okullarda cep telefonu yasağı daha da genişletildi: Fransa'da ekrana karşı radikal önlemler
AA
01.09.2025
01.09.2025
'da ortaokullarda cep telefonu yasağının yürürlüğe girmesiyle, 2018’den bu yana ilkokullarda uygulanan , artık ortaokullarda da çok daha sıkı ve yaptırımlarla desteklenmiş olacak. Fransa'da yeni -öğretim yılıyla birlikte cep telefonları ortaokullarda tamamen yasaklandı. Milli Eğitim Bakanı Elisabeth Borne, ekranların gençler üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, "Ekran konusu bir halk sağlığı meselesidir, zihinsel meselesidir, etkilerini kimse inkâr edemez" dedi.

Okullarda cep telefonu yasağı daha da genişletildi: Fransa'da ekrana karşı radikal önlemler

TELEFON MOLADA UYGULAMASI

Geçtiğimiz yıl, 100 kadar okulda denenen "telefon molada" uygulaması, 2025-2026 eğitim yılı itibarıyla tüm devlet ortaokullarına kademeli olarak yaygınlaştırılıyor. Öğrenciler, ders saatleri boyunca telefonlarını dolaplara, kutulara veya özel kilitli poşetlere bırakacak.

İLK KEZ TELEFON YASAĞI 2018'DE BAŞLADI

Fransa’da telefon yasağı ilk kez 2018’de yürürlüğe girmiş ve ilkokullarda kesin bir şekilde uygulanmaya başlanmıştı. Ortaokullarda telefon kullanımı yasaklanmıştı ancak çoğu zaman ciddi şekilde ihlal edilmiş ve etkili bir şekilde hayata geçirilemedi. O dönemde düzenleme, cihazların kapalı tutulması ve çantada taşınmasına izin veriyordu.

Okullarda cep telefonu yasağı daha da genişletildi: Fransa'da ekrana karşı radikal önlemler

DENETİMLER DAHA DA SIKLAŞACAK

Yeni düzenleme ise, ortaokullarda söz konusu denetimi çok daha sıkı hale getirmeyi amaçlıyor. Yasak yalnızca cep telefonlarıyla sınırlı kalmayacak. Tabletler ve akıllı saatler de yasak kapsamına alındı. Yasak yalnızca okul saatleriyle sınırlı olmayacak, spor faaliyetleri ve okul gezileri gibi kurum dışında yapılan etkinliklerde de geçerli olacak.

Sağlık sorunları bulunan öğrenciler içinse istisnalar tanınıyor. Örneğin diyabetli bir , kan şekeri ölçüm cihazıyla bağlantılı telefonunu kullanabilecek. Liselerde ise yasak zorunlu değil ve her okul kendi iç tüzüğüne göre karar veriyor.

