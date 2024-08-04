2024 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi'nde adayların giriş ve çıkış yapabileceği saatler açıklandı

04 Ağustos 2024 09:00 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 16:44

Yüzbinlerce adayın girdiği 2024 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı 4 Ağustos Pazar günü iki oturum şeklinde düzenlenecek.

Sabah oturumu için saat 10.00'dan, ikinci oturum için ise saat 14.30'dan sonra bina salonlarına adaylar alınmayacak.

Adaylar tarafından KPSS ÖABT'de en erken ne zaman çıkılabileceği merak ediliyor.

KPSS ÖABT SINAVINDAN EN ERKEN NE ZAMAN ÇIKILIR?

KPSS ÖABT sınavının ilk oturumunda 120 dakikalık testlerde ilk 90 ve son 15 dakika çıkış yapılmayacak

120 dakikalık testlerde ise adayların ilk 90 ve son 15 dakika çıkışlarına izin verilmeyecek.

KPSS ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ÖABT sınav sonuçları 23 Ağustos 2024 tarihinde ÖSYM'nin resmi internet sitesinden açıklanacak.