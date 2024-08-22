2024 KPSS Ön Lisans sınav giriş yerleri ÖSYM tarafından açıklandı

22 Ağustos 2024 15:49 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 16:34

KPSS Önlisans sınavında 60 genel yetenek ve 60 genel kültür sorusu bulunuyor

KPSS Önlisans sınavında 60 genel yetenek ve 60 genel kültür sorusu bulunuyor

2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) oturumuna kısa bir süre kala adaylar tarafından sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağı merak edildi.

Sınava girecek olan adaylar 2024 KPSS sınav giriş belgeleri açıklandı mı sorusunun cevabını araştırıyor.

2024 KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

ÖSYM'nin sosyal medya hesabından açıklanan bilgilere göre 2024 KPSS Ön Lisans sınavının giriş yerleri erişime açıldı.

2024 KPSS ÖN LİSANS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİR?

Sınava girecek olan adaylar ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) aracılığıyla sınav giriş yerlerini öğrenebiliyorlar.

2024 KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından açıklanan 2024 yılı sınav takvimine göre KPSS Ön Lisans sınavı 1 Eylül tarihinde düzenlenecek.